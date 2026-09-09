Volkswagen presentó en Argentina la Amarok V6 Unlimited, una edición especial que marca el fin de la primera generación de esta pickup mediana. Limitada a solo 500 unidades, esta versión basada en la Amarok Heroe ya está a la venta y se produce en la planta bonaerense de Pacheco.

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El motor sigue siendo el clásico V6 3.0 turbodiésel con 258 caballos y 580 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 8 velocidades y tracción integral 4Motion. No hay cambios mecánicos, pero sí un equipamiento que busca resaltar la exclusividad y personalidad de esta despedida.

Entre los detalles de la Amarok V6 Unlimited se destacan los overfenders en negro brillante, llantas diamantadas y oscuras de 20 pulgadas, lona marítima de serie y butacas ErgoConfort con tapizado en cuero perforado. Cada unidad lleva una insignia numerada “V6 Unlimited”, reforzando su carácter limitado y coleccionable.

¿Cuánto cuesta la Amarok V6 Unlimited?

Con un precio oficial de 93.930.742 pesos, esta versión se posiciona como tope de gama, compartiendo lugar con la Amarok Black Style. Para ponerlo en contexto, el resto de la gama Amarok se mueve entre 61.894.950 y 92.427.921 pesos, y la garantía ofrecida es de seis años o 150 mil kilómetros.

Volkswagen Argentina aprovechó la Exposición Rural de Palermo para exhibir esta edición especial, reforzando así su vínculo con el sector agropecuario, uno de los principales mercados para la Amarok. Además de la presentación, los visitantes pudieron experimentar la Amarok a control remoto en una pista off-road, en una actividad organizada junto a Shell Helix, que sumó un toque de diversión a la muestra.

La Amarok que se despide fue la primera pickup desarrollada íntegramente por Volkswagen, con más de 800 mil unidades fabricadas. Si bien no logró un éxito global, mantuvo una sólida presencia en Argentina y otros mercados. La versión más esperada, con motor V6 y caja manual de 6 velocidades con reductora, nunca se comercializó localmente, quedando reservada para exportación a Oceanía.

El cierre de esta generación coincide con la venta de la planta alemana de Osnabrück a un fondo especializado en vehículos militares, donde se desarrollaron prototipos basados en la Amarok para uso táctico. Mientras tanto, la nueva Amarok Hybrid, que llegará en 2027, tendrá la difícil misión de reemplazar a este modelo icónico.

La Amarok V6 Unlimited se presenta como una oportunidad para coleccionistas y fanáticos de la marca que quieran guardar un pedazo de la historia de las pickups en Argentina. Su exclusividad y personalidad la convierten en un modelo que, sin dudas, será recordado y discutido durante años, mientras aguarda la llegada de su sucesora híbrida, que deberá afrontar un mercado cada vez más exigente y competitivo.