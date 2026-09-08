Volkswagen Camiones y Buses (VWCB) anunció que sumará a su oferta un furgón grande, marcando así el regreso de este tipo de utilitarios al mercado argentino. Tras su debut oficial en Brasil, Argentina será el segundo país en recibir esta nueva familia de vehículos comerciales.

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Esta incorporación complementará la reciente apuesta de VWCB con la pickup Amarok, que se encuentra en la etapa final de desarrollo para iniciar su producción en la planta de General Pacheco. Desde mayo de 2024, la compañía ya produce en el Centro Industrial Córdoba modelos como el Delivery (en versiones 9.180 y 11.180), el Constellation (17.280 rígido y tractor) y el chasis para colectivos Volksbus (15.190 OD).

Martín Massimino, director comercial del Grupo Volkswagen Argentina, resaltó que la llegada de este nuevo utilitario permitirá a la marca expandir su presencia en diferentes sectores y ofrecer una propuesta más competitiva y diversa. En el pasado, Volkswagen ya había incursionado en este segmento con modelos como la Kombi, Transporter y Caddy, aunque este último pertenece a la categoría de furgones chicos.

Volkswagen asegura que es un lanzamiento sin precedentes

Para desarrollar y producir esta nueva línea, VWCB firmó un acuerdo de cooperación con SAIC Motor, un socio estratégico con el que mantiene una relación de más de 40 años. Con esta alianza también se está trabajando en la nueva Amarok para la región. Roberto Cortes, presidente y CEO global de Volkswagen Camiones y Buses, destacó: "Estamos en la recta final de un lanzamiento sin precedentes" y afirmó que la empresa ampliará su presencia en vehículos comerciales ligeros, combinando su experiencia con la rapidez en el desarrollo que aporta SAIC.

Los prototipos de este nuevo furgón ya se encuentran en una fase avanzada de validación, tras superar rigurosas pruebas de ingeniería y calidad cerca de la planta y el centro de investigación y desarrollo de VWCB en Resende, Río de Janeiro. En un principio, las unidades se importarán desde China mientras se definen los planes para la producción regional.

Aunque el nombre comercial, las especificaciones técnicas y el calendario de lanzamiento permanecen en secreto, todos los detalles serán revelados durante la feria Fenatran en São Paulo, el evento más importante de transporte y logística de América Latina. De todas maneras, la primera imagen oficial difundida por la empresa permite distinguir una carrocería tipo furgón con techo elevado, aunque el camuflaje impide conocer en detalle las líneas definitivas del vehículo.