Sideco Americana confirmó que será la representante oficial de Linktour en Argentina, una marca china especializada en microautos y vehículos eléctricos compactos. Se estima que las operaciones arrancarán antes de fin de año, con la intención de ofrecer una alternativa ágil y económica para los desplazamientos urbanos.

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El concepto de Linktour está inspirado en modelos como el Smart ForTwo, con autos de dimensiones reducidas, fáciles de estacionar y maniobrar en entornos congestionados. Su diseño incluye chasis livianos y carrocerías monocasco de aluminio, lo que permite bajar el peso estructural hasta un 45% respecto a un vehículo convencional, aumentando la autonomía y eficiencia energética.

Qué modelos ofrece Linktour

Por el momento, no se comunicó qué modelos integrarán la gama inicial en Argentina, pero Linktour ya comercializa y exhibe en mercados internacionales. Uno de los modelos más reconocidos de la marca es el Linktour Alumi, un microauto para dos pasajeros que mide apenas 2,68 metros de largo y 1,50 metros de ancho. Su estructura monocasco de aluminio pesa sólo 95 kg y la batería está integrada en el piso para mejorar el centro de gravedad.

En algunos mercados, el Alumi ofrece un motor eléctrico con velocidad limitada a 45 km/h, aunque existen versiones que alcanzan hasta 90 km/h. Entre sus características destacan puertas sin marco, techo panorámico de vidrio, iluminación Full LED, pantalla digital y paneles exteriores personalizables.

Además, esta marca china que se prepara para desembarcar en nuestro país cuenta con un modelo más grande, de cinco puertas y cuatro plazas, que mide alrededor de 3,50 metros, marcando que busca ganar presencia más allá del mercado de los autos compactos. Este vehículo tiene un motor eléctrico de 30 kW (40 CV) con tracción trasera, torque de 110 Nm y una autonomía que varía entre 170 y 205 km según el ciclo urbano homologado.

Diego Massa, Director General de la división automotriz de Sideco Americana, expresó: “La incorporación de Linktour reafirma nuestra confianza en el potencial que tienen las nuevas tecnologías de movilidad en Argentina”. Además, agregó que encontraron en esta marca “una propuesta de producto especialmente atractiva para las nuevas necesidades de movilidad urbana”.

Sideco Americana planea implementar un desarrollo comercial progresivo en todo el país, aunque por ahora no se divulgaron detalles sobre las fechas de homologación, la red de postventa, modelos que llegarán al mercado local ni los precios finales. Estas informaciones se compartirán en las próximas etapas del lanzamiento.