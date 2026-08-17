Otra marca china se suma al mercado automotor argentino con dos modelos particulares

En los últimos dos años, el mercado automotor argentino experimentó una transformación notable, primero con la irrupción de los SUV y las pickups, y luego con la llegada de marcas especializadas en vehículos eléctricos e híbridos. Ahora, esta expansión alcanza uno de los segmentos más tradicionales: los vehículos comerciales livianos. En ese contexto, una nueva marca china desembarca en el país.

La nueva protagonista en este sector es Karry, la marca de utilitarios del Grupo Chery, que acaba de iniciar oficialmente sus operaciones en Argentina. Su foco está puesto en el transporte de última milla, un rubro que creció de la mano del auge del comercio electrónico y la logística urbana.

Representada por Grupo La Emilia —el mismo holding que introdujo recientemente la marca de pickups Rely, también parte del conglomerado chino— Karry debutó en la 14° Expo Transporte y Logisti-K 2026, que se desarrolló en agosto en La Rural, marcando un nuevo capítulo en el mercado local.

La llegada de autos chinos al mercado argentino

La llegada de Karry refleja una tendencia clara: la presencia de fabricantes chinos en Argentina ya no es marginal. Hoy, marcas como BYD, Leapmotor, BAIC, Haval, JAC, Foton, DFSK, Changan, Shineray, Great Wall y Rely compiten con productos cada vez más avanzados en tecnología, equipamiento y precio.

En el caso de Karry, la apuesta se centra en los minitrucks, vehículos compactos diseñados para el reparto urbano y la distribución de mercadería, donde la capacidad de carga y los costos operativos bajos son claves. Su oferta inicial incluye dos modelos con motor naftero de 1.6 litros que entrega 120 caballos de fuerza y 158 Nm de torque, acoplado a una caja manual de cinco velocidades.

El KQ51, con cabina simple, está pensado para el transporte de carga y tiene un precio de 23.500 dólares. Puede trasladar hasta 1.500 kilos y cuenta con una caja de 3,20 metros de largo con laterales rebatibles, ideal para agilizar la carga y descarga en zonas urbanas.

Por otro lado, el KQ52 ofrece doble cabina para cinco ocupantes, con una caja de 2,60 metros y una capacidad útil de 1.250 kilos. Esta versión es una opción para empresas de mantenimiento, construcción o cuadrillas técnicas que necesitan transportar personal y herramientas simultáneamente. Su precio es de 22.000 dólares.

Ambos modelos vienen equipados de serie con dirección asistida eléctrica, aire acondicionado, frenos ABS con distribución electrónica EBD y una suspensión trasera de eje rígido con ballestas, una configuración tradicional que garantiza resistencia bajo carga máxima.