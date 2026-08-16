Jeep presentó su nueva 4x4 Avenger: cuándo llega a Argentina

Jeep anunció el lanzamiento del nuevo Avenger en Brasil y confirmó que su llegada al mercado argentino será este año, posicionándose como la nueva opción 4x4 de la marca en la región. La producción del vehículo ya comenzó en la planta de Stellantis en Porto Real, Río de Janeiro, desde donde abastecerá a varios países de Sudamérica.

Originalmente presentado en Europa en 2023 como un modelo 100% eléctrico, el Avenger estrena ahora su primer restyling y adapta su mecánica para las necesidades regionales. El plan de la compañía es introducirlo en Argentina durante el último trimestre de este año, enfrentándose a modelos muy competitivos en la categoría de crossovers chicos.

Este segmento, que combina estilo, practicidad y precios accesibles, incluye rivales directos como el Fiat Pulse, Renault Kardian, Volkswagen Tera, Honda WR-V y Chevrolet Sonic. El Avenger busca posicionarse como un paso intermedio antes de los SUV compactos tradicionales, como el Jeep Renegade, cuyo precio inicial ronda los 45 millones de pesos.

Los detalles del nuevo Jeep Avenger

En cuanto a diseño, el Avenger adopta las novedades que debutaron en Europa: una parrilla frontal con siete ranuras iluminadas, paragolpes más prominentes y la opción de pintura bi-tono. Las llantas estarán disponibles en tamaños de 16, 17 y 18 pulgadas, según la versión elegida.

Las dimensiones del nuevo Jeep son de 4,08 metros de largo, 1,78 metros de ancho, 1,53 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,56 metros. Aunque es más compacto que el Renegade, que mide 4,27 metros de largo, el Avenger supera a su hermano mayor en capacidad de carga, con un baúl de 364 litros frente a los 320 litros del Renegade.

El modelo está construido sobre la plataforma CMP, una arquitectura global de Stellantis que también utilizan otros modelos regionales como el Citroën C3, Basalt y C3 Aircross, además de los Peugeot 208 y 2008. En términos mecánicos, el Avenger contará con un motor naftero 1.0 turbo de 120 caballos de fuerza, conocido como T200 por su torque, combinado con un sistema de hibridación leve y una transmisión automática de siete velocidades. La tracción será delantera, ideal para el uso urbano y caminos ligeros.

El interior promete un diseño moderno con dos pantallas digitales: un tablero de instrumentos de 10,25 pulgadas y una pantalla central multimedia de 10 pulgadas. Además, el nivel de equipamiento en seguridad será alto, con versiones que incorporarán un paquete de asistencia a la conducción de Nivel 2 y hasta 6 airbags.

Una de las grandes novedades tecnológicas es la integración de ChatGPT en el sistema multimedia. El Avenger también incluirá luces con tecnología Matrix LED y un techo solar corredizo, agregando un plus de estilo y funcionalidad. Se ofrecerá en tres versiones: Altitude, Longitude y Limited, para cubrir diferentes gustos y necesidades del público.