Según los responsables, el prototipo -bautizado Luminetta- generó más energía de la que consume durante un día normal de manejo urbano, pero no es tan simple como parece.

Un grupo de estudiantes de la maestría de la Universidad de Clemson, en Estados Unidos, desarrolló un prototipo de vehículo eléctrico que busca producir más energía de la que necesita para desplazarse habitualmente. Se trata del Deep Orange 17 y podría cambiar la percepción sobre el uso de los paneles solares en los automóviles de este tipo.

El equipo de 16 alumnos colaboró con BMW para poder integrar más de 1700 células fotovoltaicas en un pequeño cupé eléctrico. Según los responsables, el prototipo -bautizado Luminetta- generó más energía de la que consume durante un día normal de manejo urbano, pero no es tan simple como parece.

Luminetta fue diseñado para un trayecto diario de 20 kilómetros y así aprovechar la luz solar tanto en movimiento como estacionado, además demandó dos años para su realización. El objetivo es reducir la dependencia de los sistemas tradicionales de carga.

Cómo nació Luminetta, el nuevo Deep Orange 17

El vehículo pesa 550 kilos, o una cuarta parte de los que pesan muchos rodados de producción en serie de tamaño similar. Su estructura multimaterial combinó acero, aluminio, fibra de carbono y juntas metálicas impresas en 3D, mientras que el frenado regenerativo, la distribución del torque y los controles optimizados de la transmisión trabajan para lograr el mismo objetivo: consumir la menor cantidad de energía posible.

Para la universidad, el sol podría generar suficiente electricidad excedente para añadir un promedio de 50 kilómetros de autonomía a un vehículo por día. Se trata de un avance revolucionario, independientemente de las demás salvedades. El diseño cupé eléctrico de dos puertas cuenta con más de 1700 células fotovoltaicas integradas en la carrocería. La energía obtenida alimenta de manera continua el sistema de almacenamiento del vehículo.

La propuesta nació a partir de una situación habitual: un automóvil estacionado durante muchas horas al día. En lugar de considerar ese tiempo como improductivo, los estudiantes apuntaron a convertir la exposición al sol en una fuente adicional de energías.

El equipo realizó simulaciones bajo diferentes condiciones meteorológicas y de iluminación para comprobar el funcionamiento del sistema. Las ciudades elegidas para realizar las pruebas fueron Greenville, Frankfurt, Madrid y Bombay, por lo que pudieron comparar escenarios muy distintos.

Durante una simulación de recorrido diario de 20 kilómetros, el Deep Orange 17 logró generar suficiente energía solar excedente para sumar un promedio de 50 kilómetros de autonomía diaria en las cuatro ciudades analizadas. Los resultados corresponden a un escenario simulado del proyecto y no significan que cualquier vehículo eléctrico pueda lograr ese rendimiento en condiciones reales.

Eficacia de la energía

Por otro lado, la eficiencia energética no depende únicamente de los paneles solares. Para lograr reducir el consumo, el equipo también trabajó sobre el peso y la aerodinámica del vehículo. Para lograr un peso de 550 kilos, muy inferior al de muchos vehículos eléctricos de producción de dimensiones similares, los estudiantes de posgrado recurrieron a una estructura multimaterial.

El diseño exterior toma como referencia al pez cofre, cuya forma sirvió como inspiración biomimética para reducir la resistencia al avance sin sacrificar demasiado espacio en el habitáculo. También incorporó frenado regenerativo, vectorización del motor y un sistema de tren motriz. En el interior, el tablero incluye telemetría en tiempo real y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.