Cuesta menos de 30 mil dólares: llega un nuevo sedán chino a Argentina

Durante la última década, las automotrices tradicionales del Mercosur han reducido considerablemente su oferta de sedanes, argumentando una menor demanda por parte de los consumidores argentinos. Sin embargo, las marcas chinas están revirtiendo esta tendencia al introducir nuevamente berlinas compactas al mercado local.

El Grupo Antelo es el último importador en sumarse a esta movida con la apertura de la preventa del Changan Eado Plus, un sedán híbrido enchufable del Segmento C que estará oficialmente a la venta a finales de este mes. Los interesados pueden reservar unidades anticipadamente para asegurarse las primeras entregas en el país.

Cómo es el nuevo Changan Eado Plus

El Changan Eado Plus PHEV mide 4,77 metros de largo, está equipado con baterías de 18,4 kWh y un motor naftero aspirado de 1.5 litros. Su potencia combinada alcanza los 212 caballos y entrega un torque de 330 Nm. Su autonomía eléctrica es de aproximadamente 132 kilómetros, lo que lo posiciona como una opción eficiente para el uso urbano y rutas cortas.

El precio especial de preventa anunciado por Antelo es de 29.990 dólares, disponible hasta agotar el stock inicial. Para quienes deseen conocer más detalles técnicos, se ofrece una ficha técnica descargable y una galería de imágenes del vehículo.

Este lanzamiento llega en un contexto donde el Estado chino subsidia a sus fabricantes automotrices con un respaldo económico cercano al 4% del PIB, estrategia que ha permitido a sus marcas competir agresivamente en distintos mercados internacionales.

Entre las opiniones de usuarios y expertos, se destacan las sensaciones de manejo y las prestaciones del Eado Plus y otros modelos híbridos similares como la Changan CS55. La respuesta inmediata del torque eléctrico genera una aceleración notable desde parado, aunque a velocidades más altas el motor térmico complementa la potencia para mantener el desempeño.

Comparativamente, el Changan Eado Plus compite con otros híbridos enchufables como el Chery Arrizo 8, que ofrece motor turbo y asientos de cuero, pero sin sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), mientras que el Eado sí cuenta con estos sistemas y tiene un precio inferior.

En cuanto a la oferta del mercado local, la llegada de modelos híbridos y eléctricos chinos ha revitalizado el segmento sedán, tradicionalmente desplazado por SUVs y crossovers. El Changan Eado Plus se suma a la oferta de sedanes modernos y eficientes, brindando una alternativa accesible con tecnología híbrida para quienes buscan combinar economía, prestaciones y diseño en Argentina.