Los 3 mejores autos para comprar hoy en Argentina por su relación precio-calidad

El mercado automotor argentino atraviesa un 2026 en el que la oferta volvió a ampliarse y la competencia obliga a mirar mucho más que el precio de lista. Para quien busca un 0 km, la ecuación precio-calidad incluye cuánto cuesta comprarlo, pero también su equipamiento, seguridad, mecánica, mantenimiento y capacidad para conservar valor. Dentro de esa lógica, tres modelos aparecen entre las alternativas más equilibradas: Hyundai HB20, Chevrolet Onix y Toyota Yaris.

1. Hyundai HB20

El Hyundai HB20 es posiblemente una de las sorpresas más interesantes del segmento B. Su principal argumento es ofrecer una mecánica sencilla y probada junto con un nivel de equipamiento competitivo, sin alcanzar los valores de algunos de sus rivales más sofisticados.

En agosto, distintas ofertas comerciales ubican al Comfort Plus manual alrededor de los $28 millones, mientras que una variante automática puede rondar los $31,5 millones, aunque los valores finales dependen del concesionario.

Su motor 1.6 aspirado es uno de sus puntos fuertes para el comprador que prioriza confiabilidad y facilidad de mantenimiento frente a motores turbo más complejos. También ofrece un buen equilibrio entre espacio interior, confort y comportamiento urbano. Las versiones superiores agregan más tecnología y asistencias de seguridad, convirtiéndolo en una opción especialmente atractiva para quienes quieren equipamiento sin saltar a un vehículo de un segmento superior.

2. Chevrolet Onix

El Chevrolet Onix se destaca por combinar tecnología, seguridad y prestaciones. Actualmente, la versión LT Turbo parte de un precio sugerido de $31.505.900, mientras que las variantes más equipadas superan los $34 millones.

Su motor 1.0 turbo entrega 116 CV y 160 Nm de torque, cifras interesantes para un auto de su tamaño. Además, ofrece seis airbags y control electrónico de estabilidad, junto con elementos tecnológicos como sistema multimedia MyLink, conectividad inalámbrica y Wi-Fi nativo.

La principal consideración pasa por el mantenimiento: la mecánica turbo requiere respetar estrictamente los intervalos y lubricantes indicados por el fabricante. A cambio, entrega buenas prestaciones con consumos contenidos y uno de los paquetes de seguridad y conectividad más completos dentro de su rango de precio.

3. Toyota Yaris

El tercer lugar queda para un clásico de las recomendaciones argentinas: el Toyota Yaris. Su versión de entrada se ubica actualmente alrededor de los $33 millones, según precios de lista publicados para el modelo.

No es el más moderno ni el más potente de los tres, pero compensa con una fórmula conocida: motor 1.5 de 107 CV, mecánica sencilla, buen confort de marcha y una reputación de confiabilidad que históricamente favorece también su valor de reventa.

El Yaris resulta especialmente recomendable para quien piensa conservar el vehículo durante varios años y busca reducir posibles dolores de cabeza mecánicos. Además, Toyota mantiene una fuerte presencia de posventa en el país.

Así, el HB20 sobresale por precio y mecánica, el Onix por tecnología, prestaciones y seguridad, mientras que el Yaris apuesta a confiabilidad y reventa. No existe un ganador absoluto: para uso principalmente urbano, el Hyundai puede ser la compra más racional; para quien prioriza equipamiento, el Chevrolet gana terreno; y para quien busca un auto probado y pensando en el largo plazo, el Toyota continúa siendo una de las referencias del mercado argentino.