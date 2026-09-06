Peugeot renovó el 2008: cuánto cuesta y todos los detalles del nuevo modelo

Peugeot lanzó en Argentina el modelo 2027 de su SUV compacta 2008, con una novedad principal: la incorporación de la versión Like, que reemplaza a la antigua Active. Esta actualización se produce en la planta de El Palomar, Buenos Aires, y ya está disponible para la venta en el mercado local.

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En cuanto a la mecánica, no hay cambios. Todas las versiones mantienen el motor T200 de tres cilindros y 1.0 turbo naftero, que entrega 120 caballos de fuerza y 200 Nm de torque. La transmisión sigue siendo automática CVT con siete marchas simuladas y tracción delantera.

Uno de los puntos más destacados es la reducción de los precios de lista en septiembre respecto a agosto. La nueva versión Like T200 CVT cuesta 1.520.000 pesos menos que la discontinuada Active, mientras que las otras dos versiones vigentes, Allure y GT, bajaron sus valores en 1.410.000 y 2.010.000 pesos respectivamente.

El cambio de denominación responde a una estrategia de Grupo Stellantis para segmentar mejor a los suscriptores de planes de ahorro del 2008, ofreciendo una cuota inicial más accesible con la versión Like. Sin embargo, no se aclaró qué pasará con las cuotas de quienes ya adquirieron la versión Active, un punto que genera dudas y críticas.

Cuánto cuesta el nuevo Peugeot 2008

Los precios oficiales quedan así: Like a 48.120.000 pesos, Allure a 52.430.000 y GT a 55.590.000 pesos, con garantía de tres años o 100 mil kilómetros. Sin embargo, en el mercado informal de usados o reventa, los valores pueden variar considerablemente, especialmente en la versión GT.

El nuevo 2008 adopta lo más avanzado del diseño de Peugeot en el mundo, con un estilo idéntico al de su par europeo. Mide 4,3 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,61 metros.

Un detalle que llama la atención es la parrilla, con una grilla color negro piano en las versiones de entrada y color carrocería en la GT, así como el nuevo logo de Peugeot y la iluminación LED, tanto en los faros principales como en las franjas de los costados.

En el lateral hay líneas de expresión bien marcadas para reforzar la silueta dinámica, y llantas de aleación de 17” en todas las versiones, con diseño muy atractivo. Las luces traseras también son LED y están compuestas por tres láminas horizontales superpuestas, delgadas y elegantes, que contribuyen a ampliar visualmente la postura del vehículo.