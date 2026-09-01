La oferta de autos híbridos en Argentina está creciendo a pasos agigantados, con la llegada de nuevas marcas, especialmente chinas, que están cambiando el panorama de ventas. En este contexto, el Ora 5 HEV se presenta como un SUV compacto que promete mucho.

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Este modelo, importado por el Grupo Antelo bajo la sub-marca Ora de Great Wall Motors (GWM), ya está disponible en concesionarios argentinos a un precio de 30.990 dólares. Se trata del segundo vehículo de Ora en el país, sumándose al eléctrico Ora 3, y llega en una única versión que mantiene un diseño retro con reminiscencias al Escarabajo y a Porsche.

Las características del nuevo Ora 5 HEV

Con una longitud de 4,47 metros y una distancia entre ejes de 2,72 metros, el Ora 5 puede alojar cómodamente a cinco pasajeros. Su tamaño lo posiciona dentro del segmento de SUV compactos, compitiendo con referentes como el Toyota Corolla Cross, Haval Jolion, MG ZS y Chery Tiggo 7 Pro hybrid.

En cuanto a la mecánica, el Ora 5 combina un motor naftero 1.5 turbo con un motor eléctrico y una batería autorrecargable de 1,09 kWh. El conjunto entrega una potencia total de 223 CV, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y un consumo promedio de 5,1 litros cada 100 km. El sistema gestiona automáticamente la interacción entre ambos motores y ofrece cuatro modos de conducción: Eco, City, Standard y Sport.

Este SUV se enfrenta directamente a modelos como el Haval Jolion HEV o el Toyota Corolla Cross Hybrid, un histórico del segmento que prioriza la eficiencia con 122 CV y precios que rondan los 57 millones de pesos en sus versiones híbridas en agosto. De todos modos, el Ora 5 destaca por su combinación de potencia, dimensiones y equipamiento, ubicándose en un lugar muy competitivo dentro del mercado.

La tecnología es uno de los puntos fuertes del Ora 5. Su interior incorpora una doble pantalla: un tablero digital de 10,25 pulgadas y una central multimedia táctil de 14,6 pulgadas, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. Además, suma cargador inalámbrico, climatizador automático con salidas traseras, iluminación ambiental y tapizados en cuero ecológico.

Entre los detalles que completan la propuesta están el techo panorámico, portón trasero eléctrico, barras de techo y llantas de 18 pulgadas. En materia de seguridad, el Ora 5 no se queda atrás: cuenta con seis airbags y un paquete con más de 20 asistencias a la conducción. Entre ellas se encuentran control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, detección de peatones y ciclistas, mantenimiento y centrado de carril, detector de punto ciego y alertas de tránsito cruzado.

También incorpora cámara de visión 360 grados, reconocimiento de señales, asistencia para cambio de carril y advertencia de apertura de puertas, lo que lo posiciona como uno de los SUV compactos más seguros del segmento. Finalmente, el Ora 5 llega con una garantía amplia: siete años o 150.000 kilómetros para el vehículo y ocho años o 150.000 kilómetros para la batería, un respaldo importante para quienes buscan seguridad a largo plazo.