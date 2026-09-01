Los 5 SUV más vendidos en agosto de 2026 en Argentina

Los SUV continúan ganando terreno en el mercado automotor argentino y agosto de 2026 volvió a dejar una muestra de esa tendencia. En un mes en el que se patentaron 44.415 vehículos en todo el país, algunos de estos modelos lograron ubicarse incluso entre los autos y pick ups de mayor volumen. El mercado general cayó 19,1% frente a agosto de 2025 y 1,5% respecto de julio, aunque el promedio diario de operaciones aumentó 3,4%.

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Tomando como referencia el ranking de modelos livianos publicado en el informe de ACARA y la DNRPA, el SUV más patentado durante agosto fue el Toyota Yaris Cross, con 1.619 unidades. El modelo no solamente lideró entre los SUV, sino que terminó tercero en el ranking general, únicamente por detrás de las Toyota Hilux y Ford Ranger.

El desempeño del Yaris Cross también sobresalió frente al mes anterior: sus patentamientos aumentaron 19,2% respecto de julio, cuando había registrado 1.358 unidades. En los primeros ocho meses de 2026 ya acumula 7.474 vehículos, una cifra significativa para un modelo que no registraba unidades en agosto de 2025 dentro de la comparación incluida en el informe.

Muy cerca quedó el Ford Territory, segundo entre los SUV y cuarto en la clasificación general. Alcanzó 1.601 unidades, exactamente la misma cantidad que durante julio. Sin embargo, frente a agosto de 2025 creció 11,4%. Su rendimiento acumulado es todavía más contundente: suma 13.830 patentamientos en 2026, un 64% más que las 8.433 unidades registradas en igual período del año pasado.

El tercer escalón fue para el Volkswagen Tera, que consiguió 1.166 patentamientos. Si bien retrocedió 5% frente a julio, cuando había alcanzado 1.227 unidades, su crecimiento interanual fue del 566,3%. La explicación está en que durante agosto de 2025 apenas había contabilizado 175 vehículos. En lo que va de 2026 ya acumula 10.658 unidades.

Más atrás apareció otro producto de Toyota. El Corolla Cross quedó cuarto entre los SUV con 969 unidades. A diferencia del Tera, mejoró 11,3% frente a julio, aunque sufrió una fuerte baja del 51,8% respecto de las 2.012 unidades de agosto de 2025. Su acumulado anual llegó a 7.503 patentamientos, también por debajo de las 14.166 unidades del mismo período del año anterior.

El Top 5 lo completó la Chevrolet Tracker, con 952 unidades. El SUV de la marca estadounidense retrocedió 7,4% frente a julio y 36,2% en la comparación interanual. Pese a la caída, acumula 9.619 patentamientos durante 2026 y consiguió mantenerse por delante del Peugeot 2008, que terminó agosto con 759 unidades.

Así, los cinco SUV más vendidos de agosto fueron: Toyota Yaris Cross (1.619), Ford Territory (1.601), Volkswagen Tera (1.166), Toyota Corolla Cross (969) y Chevrolet Tracker (952). Los números muestran un segmento con realidades diferentes: mientras nuevos protagonistas como Yaris Cross y Tera avanzan con fuerza, otros modelos consolidados atraviesan caídas interanuales importantes.