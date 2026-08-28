Histórico cambio: tras 35 años, el nuevo auto 0km más barato en Argentino no se hace en la región

Tras 35 años en los que los autos más económicos en Argentina provenían de la producción nacional o brasileña dentro del Mercosur, agosto marcó un cambio histórico. Por primera vez, un vehículo importado desde Asia se posicionó como el más barato en el país, desafiando la tradición que parecía inamovible.

El protagonista es el JMEV Easy 3, un citycar 100% eléctrico del segmento A, que llega de la mano del Grupo Antelo con un precio de USD 16.900, equivalente a $25.857.000 según la última cotización oficial de 1.530 pesos por dólar. Este dato resulta llamativo, considerando que hasta ahora los modelos más accesibles eran fabricados dentro del bloque comercial.

Los detalles del 0KM mas barato en Argentina

Este pequeño hatchback mide 3,7 metros de largo y puede transportar hasta cinco pasajeros, todos con cinturón de seguridad. Su peso ronda los 1.100 kilos, incluyendo la batería de iones de litio de 30,2 kWh, que pesa 210 kilos. El motor eléctrico ofrece una potencia de 50 kW (68 CV) y un torque de 125 Nm, ideal para moverse en la ciudad con agilidad y eficiencia.

Uno de los puntos fuertes del JMEV Easy 3 es su autonomía, que alcanza los 330 kilómetros en uso urbano. Aunque en autopistas o rutas el consumo aumenta, confirma su vocación para el tránsito citadino, consumiendo apenas un 10% de la energía que requiere un auto de combustión equivalente.

En materia de seguridad, el vehículo incluye airbags para conductor y acompañante, control electrónico de estabilidad, columna de dirección colapsable, sistema de asistencia en pendientes y monitoreo de presión de neumáticos. Además, monta neumáticos de rodado 15 pulgadas, más grandes que lo habitual en su categoría.

El diseño interior apuesta por la simplicidad tecnológica. La única pantalla que tiene es una central de 10 pulgadas donde el conductor puede ver la velocidad, la autonomía restante y seleccionar entre cuatro estilos de conducción, incluido el modo One Pedal Drive. También permite controlar el sistema de audio, la climatización y la conexión Bluetooth con teléfonos celulares para espejar la pantalla.

El tablero no presenta botones tradicionales, y solo hay controles básicos en el volante, como el volumen, el comando de voz y el acceso al menú. Las salidas de aire del climatizador están ubicadas en los extremos y en zonas superiores e inferiores para dirigir el flujo hacia el parabrisas o los pies, sin salidas centrales visibles.

Un detalle curioso es el sonido artificial que emite el auto al circular hacia adelante, diseñado para alertar a peatones y ciclistas. Este ruido también se percibe dentro del habitáculo. Al retroceder, en cambio, suena una alarma más potente, similar a la de vehículos de carga pesada, mejorando la seguridad en maniobras.

El JMEV Easy 3 tampoco cuenta con botón de encendido y apagado. Al abrirlo con un llavero remoto, el vehículo queda listo para avanzar o retroceder según la selección del conductor. Para apagarlo, basta con poner la marcha en Parking, salir y cerrar las puertas.

Respecto a la carga eléctrica, el puerto está ubicado en la parrilla central y admite tanto cargadores domésticos de Corriente Alterna como comerciales de Corriente Continua. El costo para completar la carga varía según la potencia elegida, y puede rondar los $5.500 si se toma como referencia el precio residencial del kWh sin subsidio, fijado en $158,636.