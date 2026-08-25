Ford llama a revisión a dos de sus modelos por riesgos graves

Ford Argentina publicó un llamado a revisión para los propietarios de los modelos Mustang Mach-E y Bronco V6. El aviso alerta sobre riesgos importantes vinculados a ambos vehículos por fallas graves.

En el caso del Mustang Mach-E, el problema detectado es un posible desprendimiento de la moldura del cuarto vidrio lateral trasero, lo que podría afectar la seguridad y la integridad del vehículo eléctrico. Por su parte, el Bronco V6 enfrenta un riesgo mayor: un posible incendio, lo que generó preocupación entre los usuarios y expertos.

Las unidades afectadas se identifican por números de chasis específicos, y Ford ofrece inspecciones gratuitas para solucionar estos inconvenientes. Se recomienda a los dueños consultar los detalles y horarios para realizar la revisión sin costo.

Este nuevo recall se suma a una larga lista de llamados a revisión que Ford ha tenido en Argentina, especialmente por problemas relacionados con mangueras y cables mal colocados, que vienen desde modelos anteriores como la Ranger. La crítica hacia la marca no se hizo esperar, con usuarios expresando su frustración por la supuesta falta de control de calidad, incluso cuestionando el trabajo de los ingenieros, pese al apoyo de tecnologías avanzadas.

El detalle de los modelos que presentaron fallas

La campaña alcanza a unidades del Ford Mustang Mach-E de los años modelo 2023 y 2024, fabricadas en México entre el 1 de julio y el 11 de diciembre de 2023. En estos vehículos, el problema podría manifestarse mediante ruidos de viento, chirridos o traqueteos y, en determinados casos, provocar el desprendimiento de la moldura del cuarto de vidrio lateral trasero mientras el vehículo se encuentra en movimiento.

Si la pieza llegara a desprenderse, podría representar un riesgo para terceros y aumentar las posibilidades de un accidente. Ford aclaró que hasta el momento no se registraron incidentes de este tipo en el mercado argentino y señaló que trabaja en una solución que será comunicada a los propietarios cuando se encuentre disponible.

El segundo llamado preventivo comprende a unidades de la Ford Bronco fabricadas en Estados Unidos entre el 27 de noviembre de 2023 y el 8 de septiembre de 2025, correspondientes a los años modelo 2024 y 2025. En este caso, la automotriz detectó que los cables ubicados en el compartimiento del motor podrían contar con una protección insuficiente frente a la abrasión.

El desgaste del recubrimiento podría dejar expuestos los circuitos internos y generar un cortocircuito eléctrico, calor o chispas. En determinadas circunstancias, esto podría provocar humo o la ignición de componentes inflamables cercanos y, en casos extremos, aumentar el riesgo de un evento térmico o un accidente. Al igual que con el Mustang Mach-E, Ford informó que no se registraron incidentes vinculados con este problema en el mercado local y que se encuentra trabajando en una solución.