Estos son los autos usados ideales para ahorrar combustible

En 2026, la eficiencia en el consumo de combustible se volvió un factor clave a la hora de elegir un auto, no solo por el impacto ambiental, sino también para aliviar el bolsillo frente a los altos costos de mantenimiento. Para quienes cuentan con un presupuesto limitado y no pueden acceder a modelos híbridos o tecnologías de última generación, la mejor alternativa pasa por buscar autos usados que se destaquen por su bajo consumo, ya sean nafteros o diésel.

Si la intención es comprar un vehículo usado fabricado entre 2010 y 2020, dos grandes grupos se imponen: por un lado, autos con motores diésel equipados con inyección directa Common Rail y turbo de geometría variable, y por otro, nafteros que incorporaron la revolución del downsizing, con motores de tres cilindros, inyección directa y turbos de baja inercia.

En un relevamiento realizado en concesionarios y listados de la Cámara de Comercio Automotor, se identificaron varios modelos con motores recomendados para reducir el consumo de combustible.

Los autos que menos nafta consumen

La tecnología Common Rail que dominó la década pasada permitió optimizar la combustión y bajar el gasto. Un ejemplo claro es el Peugeot 208 1.6 HDi / BlueHDi, un hatchback chico importado de Francia con motor 1.6 L turbo e intercooler que entrega 92 CV y 230 Nm. Este modelo consumía 5,2 L cada 100 km en ciudad y 3,6 L en ruta. En el mercado de usados, un Peugeot 208 2018 con 144.000 km ronda los $16 millones, mientras que un 2019 con 80.000 km se vende alrededor de u$s12.500.

Por su parte, la Volkswagen Amarok 2.0 TDI de 140 CV, aunque es una camioneta utilitaria, se destaca por su bajo consumo. Su motor 2.0 L con inyección Common Rail y turbo de geometría variable ofrece 140 CV y 340 Nm, con caja manual de 6 velocidades. Consume 8,5 L / 100 km en ciudad y 6,1 L / 100 km en ruta, cifras muy competitivas frente a otras versiones más grandes que superan los 11 L / 100 km en ciudad. Los precios de un modelo 2010 con más de 150.000 km oscilan entre u$s12.000 y u$s17.000.

Otro candidato interesante es el Volkswagen Bora diésel 2010 1.9 TDI con 100 CV, que utiliza turbocompresor de geometría variable e inyección Unit Injector System. Su precio ronda los $11 millones. Además, modelos como Peugeot 408, 308 y Citroën C4 Lounge, fabricados en la planta de El Palomar, Buenos Aires, son algunas de las últimas opciones con motor diésel en el mercado local.

A partir de 2014, los motores de tres cilindros ganaron terreno gracias al downsizing, que redujo pérdidas por fricción interna hasta en un 20% y, por ende, el consumo. Entre los usados destacados está el Volkswagen Up!, un auto pequeño que revolucionó la eficiencia urbana. Cuenta con motor 1.0 de 3 cilindros, con versiones MSI de 75 CV y TSI turbo de 101 CV. El consumo urbano es de 6,6 L / 100 km y en ruta 4,4 L / 100 km.

El Nissan March 1.6 16v, con motor HR16DE de 4 cilindros y 107 CV, optó por optimizar un impulsor atmosférico convencional. Su bajo peso (alrededor de 950 kg) y sistema de doble inyección por cilindro le permiten un consumo urbano de 7,8 L / 100 km. El Peugeot 208 1.2 PureTech, lanzado hacia el final de la primera generación, reemplazó con su motor 1.2 de 3 cilindros y 82 CV al antiguo 1.5 8v. Su consumo urbano es de 6,5 L / 100 km y en ruta 4,8 L / 100 km, con caja manual de 5 velocidades.