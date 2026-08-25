Consume 4,8L cada 100 km: la opción híbrida y económica que irrumpió en el mercado argentino

El MG 3 llegó para revolucionar el segmento de los hatchbacks B en Argentina, uno de los más peleados del mercado local. Este modelo, importado por Eximar y fabricado por la histórica marca inglesa Morris Garage, ahora bajo el control del gigante chino SAIC, ofrece una propuesta que combina tecnología híbrida, potencia y un precio muy competitivo.

En su tercera generación, el MG 3 se presenta en dos versiones: Confort y Luxury, siendo esta última la que se destaca por su sistema híbrido no enchufable, una novedad en este segmento que tradicionalmente solo ofrecía motores nafteros convencionales.

Con una longitud de 4,113 metros, un ancho de 1,797 metros y una altura de 1,502 metros, el MG 3 mantiene dimensiones clásicas de hatchback, pero sorprende con un espacio trasero que supera a varios competidores, ofreciendo comodidad para dos adultos, aunque la plaza central sigue siendo reducida.

Su diseño exterior combina una estética moderna y atractiva. El frente presenta faros con proyectores y luces diurnas integradas (DRL), mientras que la parrilla con patrón de rombos le aporta un carácter distintivo sin sobrecargar el conjunto. Las llantas bitono de 16 pulgadas y el techo arqueado completan una imagen dinámica y actual.

En la parte trasera, los faros con grafismo diagonal y firma luminosa roja son fácilmente reconocibles. El portón amplio facilita el acceso a un baúl con capacidad de 293 litros, un volumen aceptable aunque algo justo para el segmento.

El interior del MG 3 combina materiales correctos y terminaciones funcionales. La posición de manejo es cómoda, con volante regulable en altura y profundidad, y un tablero digital rectangular de 7 pulgadas que se complementa con una pantalla táctil multimedia de 10,25 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

El equipamiento incluye detalles modernos como calefacción, tapizados en tela, volante multifunción, ventilación trasera, tomas USB, cargador de 12V, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento delanteros y traseros, entre otros.

Un vehículo que se destaca por su consumo

La verdadera innovación del MG 3 está en su mecánica híbrida. Combina un motor naftero 1.5 litros de 4 cilindros y 16 válvulas que entrega 100 CV y 13 kgm de par con un motor eléctrico de 134 CV y 250 Nm, para una potencia total combinada de 191 CV y un torque de 43,3 kgm.

La transmisión automática DHT de tres velocidades y la tracción delantera trabajan en conjunto para ofrecer una conducción suave y eficiente. La batería de litio de 1,83 kWh es autorrecargable y permite elegir entre modos de funcionamiento eléctrico, térmico o combinado, todo gestionado automáticamente en milisegundos sin intervención del conductor.

En ciudad, el MG 3 aprovecha al máximo el motor eléctrico para arranques y velocidades bajas, incorporando el motor naftero de forma suave y sin sacudones. En ruta, la potencia se nota con una respuesta lineal y ágil, alcanzando una velocidad máxima de 190 km/h y acelerando de 0 a 100 km/h en apenas 8 segundos.

Lo más destacado es el consumo: con un tanque de 36 litros, el MG 3 recorrió más de 900 kilómetros, logrando un promedio de gasto de 4,8 litros cada 100 km, una cifra realmente baja para un vehículo de esta potencia. Además, el confort de marcha se siente en cada viaje: la suspensión suave y mullida, junto con un comportamiento estable en curvas y rectas, garantizan una experiencia de manejo placentera y segura.

En materia de seguridad, el MG 3 no se queda atrás. Cuenta con seis airbags, frenos a disco con ABS y EBD, asistencia electrónica de frenado, anclajes Isofix, controles de estabilidad y tracción.

El paquete ADAS suma tecnologías como frenado autónomo de emergencia, advertencia de colisión frontal, control de velocidad crucero adaptativo, asistente para embotellamientos, mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado trasero, monitoreo de punto ciego y alerta inteligente de exceso de velocidad.

Con un precio sugerido de US$25.900 en agosto de 2026, el MG 3 híbrido se posiciona como una opción muy atractiva para quienes buscan un hatchback moderno, potente y eficiente, capaz de competir mano a mano con los clásicos nafteros del segmento.