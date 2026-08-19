Chau nafta tradicional: la marca de autos electrificados que llega a la Argentina con modelos desde 32.000 dólares

Lynk&Co, la marca china de autos premium, comenzó sus operaciones en Argentina de la mano del Grupo Belcastro, que también representa a marcas como Alfa Romeo y Ferrari. Fundada en 2016 y con base en Gotemburgo, esta firma forma parte del Grupo Geely, propietario además de Volvo, Lotus y Polestar.

Todos los vehículos de Lynk&Co se fabrican en China, aunque la compañía cuenta con centros de diseño en Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Su llegada al mercado local se da con una propuesta 100% electrificada, ofreciendo tres SUV híbridos enchufables que amplían la oferta de vehículos sustentables en el país, con precios desde 32.800 dólares.

La marca ya estableció una red de 18 concesionarios en ciudades clave como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario, Corrientes y Tucumán. Además, cinco de estos puntos ofrecen servicio oficial postventa. Esta apuesta coincide con un aumento notable en la demanda de tecnologías alternativas en el mercado argentino, donde actualmente uno de cada siete autos 0 km vendidos es híbrido o eléctrico.

Cuáles son los modelos que Lynk&Co trajo a Argentina

La gama de Lynk&Co en Argentina incluye tres SUV: dos compactos, el 06 y el 01, y un modelo mediano, el 08. Todos combinan un motor naftero 1.5 turbo con un impulsor eléctrico, aunque con distintas potencias y autonomías según el modelo.

El Lynk&Co 06 es un SUV compacto de 4,35 metros de largo que entrega 299 caballos de fuerza y un torque total de 578 Nm. Su batería de 19 kWh permite recorrer hasta 126 kilómetros en modo eléctrico puro. Entre su equipamiento se destacan seis airbags, frenado autónomo de emergencia y una pantalla multimedia de 15 pulgadas. Su precio arranca en 32.800 dólares y compite con el BYD Atto 2.

Por su parte, el Lynk&Co 01, basado en la plataforma del Volvo XC40, ofrece una potencia combinada de 276 caballos y un torque de 535 Nm. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h. Su batería de 18 kWh le otorga una autonomía eléctrica de hasta 75 kilómetros. Este SUV mide 4,55 metros y cuenta con un baúl de 509 litros. Su precio es de 37.900 dólares, posicionándose frente a modelos como el Leapmotor B10 y el Chery Tiggo 7 CSH.

El tope de gama es el Lynk&Co 08, un SUV mediano de 4,82 metros con diseño vanguardista y puertas sin marco. Su motor eléctrico alcanza 208 caballos, sumados a los 137 caballos del motor naftero, para un total de 345 caballos y 580 Nm de torque.

Puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 6,8 segundos y recorrer hasta 200 kilómetros en modo eléctrico gracias a una batería de 39.6 kWh. Su autonomía total ronda los 1.400 kilómetros. El equipamiento incluye climatizador trizona, tapizado de cuero y butacas ventiladas con masaje. Su precio es de 63.200 dólares y compite con el BYD Seal U y el Leapmotor C10.