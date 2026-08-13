BYD lanza en Argentina su primer sedán híbrido enchufable con una gran autonomía

La automotriz china BYD, conocida por su apuesta a la movilidad eléctrica, anunció el inicio de la preventa en Argentina de su primer sedán: el Seal 5 DM-i. Este lanzamiento representa un paso clave para la marca, que amplía su oferta local con un modelo híbrido enchufable pensado para quienes buscan eficiencia y tecnología en un segmento que estaba algo olvidado.

En el mercado argentino, el segmento de sedanes medianos está dominado por modelos como el Toyota Corolla, Nissan Sentra, Volkswagen Vento GLI y algunos recién incorporados como el Honda Civic, Kia K4 y Chery Arrizo 8. Con esta incorporación, BYD apuesta a competir directamente en este espacio con un vehículo que combina lo mejor de dos mundos: la conducción eléctrica para el día a día y un motor térmico que asegura autonomía para viajes más largos.

Los detalles del nuevo BYD Seal 5 DM-i

El Seal 5 DM-i destaca por su sistema híbrido enchufable que, según datos homologados bajo el ciclo NEDC (estándar chino), le permite alcanzar una autonomía combinada de hasta 1.600 kilómetros. Además, su consumo promedio es sorprendente: apenas 3,7 litros cada 100 kilómetros, lo que lo posiciona como el híbrido enchufable con mayor rango de autonomía disponible en Argentina.

Más allá de los números, este sedán está diseñado para ser práctico y cómodo en el uso diario y para las familias. Sus dimensiones son de 4.780 mm de largo, 1.837 mm de ancho y 1.515 mm de alto, ofreciendo un interior espacioso. Su baúl tiene una capacidad de 522 litros, que puede ampliarse a 1.295 litros al abatir los asientos traseros, ideal para viajes o cargas voluminosas.

En cuanto a tecnología, el BYD Seal 5 se conecta con la BYD App, una plataforma que permite a los usuarios controlar parámetros esenciales del vehículo de forma remota. Desde el nivel de combustible hasta la ubicación exacta y el estado general del auto, todo puede monitorearse en tiempo real, sumando comodidad y seguridad.

Bernardo Fernández Paz, Director Comercial de BYD Argentina, comentó: “El BYD Seal 5 representa una propuesta muy concreta para el mercado argentino: un sedán súper híbrido que combina autonomía extendida, bajo consumo y tecnología aplicada al uso diario. Su llegada marca, además, el ingreso de BYD al segmento de los sedanes y amplía nuestra propuesta en el país”.

La preventa ya está disponible en toda la red de concesionarios de BYD en Argentina y en su sitio web oficial (byd.com/ar). Los interesados pueden reservar una unidad con un anticipo de US$ 500 o su equivalente en pesos argentinos. Por ahora, la marca no confirmó el precio final.