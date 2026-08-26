Geely Icon: cómo es el nuevo SUV chino que llega a la Argentina

El nuevo Geely Icon que ya está a la venta en Argentina por 30.800 dólares.

Geely continúa avanzando en el mercado argentino y suma un nuevo protagonista a su gama. Se trata del Geely Icon, un SUV compacto de origen chino que se destaca por su particular diseño, una mecánica turbo y un amplio equipamiento tecnológico. Su lanzamiento oficial en el país se realizó el 18 de agosto de 2026, aunque las primeras unidades empezaron a estar disponibles en la red de concesionarios desde el 15 de agosto.

El desembarco tiene una particularidad: Argentina es el primer mercado de América Latina en recibir al Icon, un vehículo presentado originalmente en 2020 y que hasta ahora había concentrado su comercialización en Asia. Para esta primera etapa, la compañía dispuso un lote inicial de 200 unidades, como parte de su estrategia para ampliar su presencia local.

El Icon pertenece al segmento de los SUV compactos y mide 4,35 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,62 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,64 metros. Su estética es uno de sus principales argumentos: utiliza líneas rectas, formas geométricas, carrocería bicolor, ópticas LED y un techo panorámico que refuerzan una imagen futurista y diferente frente a los SUV tradicionales.

El nuevo Geely Icon que ya está a la venta en Argentina por 30.800 dólares.

Debajo del capot aparece otra de las características importantes del modelo. A diferencia del EX5 eléctrico con el que Geely inició su nueva etapa comercial en Argentina, el Icon apuesta por un esquema convencional. Cuenta con un motor naftero 1.5 turbo, capaz de entregar alrededor de 177/181 CV —133 kW— y 290 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades. Según la información oficial, declara un consumo de 6,3 litros cada 100 kilómetros bajo ciclo WLTC.

La tecnología también ocupa un lugar central. El habitáculo incorpora una pantalla multimedia de 14,5 pulgadas, instrumental digital de 8,8 pulgadas, conectividad 4G y Wi-Fi, actualizaciones remotas OTA, llave digital mediante Bluetooth, climatizador automático e iluminación ambiental configurable en 256 colores. También dispone de portón trasero eléctrico, asientos delanteros calefaccionados y sistema de audio de seis parlantes.

El nuevo Geely Icon que ya está a la venta en Argentina por 30.800 dólares.

En seguridad, el Icon ofrece un paquete de asistencias ADAS de nivel 2, que incluye control de velocidad crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia y reconocimiento de señales de tránsito, entre otras funciones. A eso se suma una cámara con visión de 540 grados, control de estabilidad y tracción, monitoreo de presión de neumáticos y anclajes ISOFIX.

Con un precio anunciado inicialmente de 30.800 dólares, el Geely Icon busca hacerse un lugar en uno de los segmentos más competitivos de Argentina. Su llegada también representa un nuevo paso para las automotrices chinas, que vienen aumentando su oferta local con vehículos que buscan diferenciarse principalmente por tecnología, equipamiento y relación precio-producto.

El nuevo Geely Icon que ya está a la venta en Argentina por 30.800 dólares.

Así, desde este 18 de agosto, el Icon deja de ser solamente una promesa para convertirse en una de las nuevas alternativas del mercado argentino, y en una pieza importante para el crecimiento de Geely en el país.