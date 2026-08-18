Nueva Partner 2026: el modelo que presentó Peugeot en Argentina

En el marco de ExpoTransporte 2026, que se realiza en La Rural de Palermo, Buenos Aires, el Grupo Stellantis exhibió dos stands con la gama completa de vans de Peugeot y Citroën disponibles en Argentina. Entre los modelos destacados se encuentran los clásicos Bóxer/Jumper, Expert/Jumpy y las nuevas Partner/Berlingo importadas desde Europa, que sólo se diferencian por sus emblemas.

La gran novedad del evento fue la presentación de la Peugeot Partner Rapid, un vehículo que no es completamente nuevo, ya que se fabrica hace más de tres años en Brasil. Sin embargo, su llegada a Argentina representa una alternativa económica dentro de la oferta de utilitarios de Stellantis, ya que se trata de una Fiat Fiorino con los logos del león, sin versión bajo la marca Citroën.

Todos los detalles de la nueva Partner

Este modelo apunta a posicionarse como la opción más accesible de la línea de Peugeot, con un precio que se estima rondará los 32 millones de pesos, similar al costo actual de la Fiorino y que la ubica entre los 0km más baratos del país. La Partner Rapid mantiene una capacidad de carga de 650 kilos y un volumen de 3,3 metros cúbicos, compartiendo el motor naftero 1.3 8v con 99 caballos de fuerza y 128 Nm, junto a una caja manual de cinco velocidades.

Stellantis, líder en el mercado de vans en Argentina con una participación del 41,5% (Peugeot 13,5%, Citroën 10,8% y Fiat 17,2%), mostró en ExpoTransporte su estrategia comercial orientada a las necesidades de clientes y empresas. Además, durante todo agosto, Peugeot y Citroën ofrecen promociones y planes de financiación especiales en toda su red de concesionarios. Entre las opciones destacan dos alternativas a tasa 0%: financiación UVA hasta $30 millones a 36 meses, y financiación Tasa Express hasta $35 millones a 18 meses. También hay planes de ahorro con esquemas 70/30 y adjudicaciones anticipadas para modelos como Berlingo, Partner y Expert.

Como incentivo adicional, quienes se suscriban en agosto a cualquiera de estos planes recibirán un 50% de descuento en el seguro durante los primeros tres meses, con coberturas ofrecidas por La Caja, Zurich, San Cristóbal y Sancor.

La Partner Rapid se presenta como una propuesta competitiva para PYMEs, emprendedores y grandes empresas que buscan un utilitario funcional sin pagar los precios más elevados de las versiones europeas de Partner y Berlingo. Este lanzamiento también fortalece la producción regional de Peugeot, sumándose a los modelos 208 y 2008 fabricados en la región.