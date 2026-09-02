La marca Smart hizo su esperado regreso al mercado argentino presentando dos modelos eléctricos que marcan una nueva etapa bajo la alianza global entre Mercedes-Benz y Geely. El desembarco local se concretó a través de Prestige Auto, con siete versiones disponibles entre SUV y SUV coupé.

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Este retorno representa un cambio importante para Smart, que anteriormente era conocida por su icónico fortwo, un citycar compacto que ganó popularidad a fines de los 90. Desde 2019, la empresa reorientó su estrategia, apostando por una nueva generación de vehículos eléctricos fabricados en China y con dimensiones más grandes.

De citycar a SUV eléctrico: cómo es la nueva era de Smart de la mano de Mercedes-Benz y Geely

En Argentina, la oferta inicial incluye cuatro versiones del Smart #1 —Pure, Pro, Pro+ y BRABUS— y tres del Smart #3 —Pro, Pro+ y BRABUS—. Ambos modelos lograron la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP y cuentan con un paquete completo de 17 asistencias a la conducción, entre las que se destacan el frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo con función Stop & Go, detector de punto ciego, asistente para cambio de carril y monitoreo del conductor. Todos vienen equipados con siete airbags.

Los nuevos Smart adoptan un diseño mucho más imponente que sus antecesores: el #1 es un SUV convencional, mientras que el #3 presenta una silueta SUV coupé. La estética, tanto exterior como interior, fue dirigida por Gorden Wagener, Chief Design Officer de Mercedes-Benz, buscando combinar la experiencia estética alemana con la tecnología e industrialización aportada por Geely.

Hasta 428 CV y carga rápida en 30 minutos: los detalles técnicos del Smart #1

El Smart #1 ofrece cuatro configuraciones. Las versiones Pure, Pro y Pro+ cuentan con un motor eléctrico de 272 CV y 343 Nm, mientras que la variante BRABUS sube la apuesta a 428 CV y 543 Nm, con tracción integral y suspensión deportiva, a diferencia de las otras que son de tracción trasera.

En cuanto a baterías, la versión Pure tiene un paquete de 49 kWh, y las superiores utilizan uno de 66 kWh. La autonomía según el ciclo WLTP llega a 310 km en Pure, 420 km en Pro+ y 400 km en BRABUS. La recarga rápida permite pasar del 10% al 80% en 30 minutos, con potencias máximas de 130 kW para Pure y 150 kW para las otras versiones.

El tamaño del Smart #1 varía ligeramente entre versiones, con una longitud de 4.270 mm para Pure, Pro y Pro+, y 4.300 mm para BRABUS. La altura es de 1.636 mm, con un ancho de 1.822 mm sin espejos y 2.025 mm con ellos, y una distancia entre ejes de 2.750 mm. El despeje al suelo oscila entre 155 y 182 mm según el modelo y la carga, y el peso en orden de marcha va de 1.780 a 1.900 kg.

Silueta coupé y más de 400 km de autonomía: las claves del Smart #3

Por su parte, el Smart #3 llega en tres versiones con motores similares: Pro y Pro+ con 272 CV y tracción trasera, y BRABUS con 428 CV y tracción integral. La batería de 49 kWh se ofrece en la versión Pro con una autonomía de 325 km, mientras que las versiones con 66 kWh alcanzan 435 km en Pro+ y 415 km en BRABUS.

La garantía ofrecida es de 3 años sin límite de kilometraje, y la batería y componentes eléctricos tendrán cobertura por 8 años o 160.000 km, lo que ocurra primero. El mantenimiento será obligatorio cada 20.000 km o una vez al año.

Precios oficiales de Smart #1 y Smart #3: cuánto cuesta cada versión y qué garantía ofrecen

Los precios oficiales para las siete versiones son:

Smart #1: Pure USD 49.900, Pro USD 54.500, Pro+ USD 62.500, BRABUS USD 73.900.

Pure USD 49.900, Pro USD 54.500, Pro+ USD 62.500, BRABUS USD 73.900. Smart #3: Pro USD 56.500, Pro+ USD 64.500, BRABUS USD 75.900.