Geely apuesta fuerte en el mercado argentino con el lanzamiento del Icon, su segundo modelo tras el regreso de la marca al país. Se trata de un SUV compacto, que combina un diseño poco convencional con tecnología avanzada.

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Será el primer mercado al que llegará el vehículo, además de China, donde ya acumula más de 150.000 unidades vendidas desde su estreno en 2020. La paleta de colores que ofrece el Icon es un punto que no pasa desapercibido: blanco, gris y un atrevido rosa pastel. En un mercado donde los tonos conservadores dominan, esta última opción busca llamar la atención y diferenciarse. La apuesta de Geely es clara: combinar estilo y tecnología para captar nuevos públicos.

Cuánto cuesta el nuevo Geely Icon

Este SUV mide 4,35 metros de largo, 1,81 de ancho y 1,61 de alto, con una distancia entre ejes de 2,64 metros, situándose en una categoría muy competitiva del mercado local, donde compiten modelos como el Toyota Yaris Cross o el Jeep Renegade. La versión que llega a Argentina es la tope de gama, con un precio de 30.800 dólares.

El Icon cuenta con un motor naftero 1.5 turbo que entrega 181 CV, asociado a una caja automática de doble embrague y siete velocidades. La tecnología también está presente en su equipamiento, que incluye un paquete de asistencias a la conducción (ADAS), instrumental digital y una pantalla multimedia de 14,6 pulgadas. Además, incorpora un sistema de cámaras que ofrece una imagen panorámica de 540 grados para minimizar los puntos ciegos.

En cuanto al diseño, Geely destaca la participación de sus centros internacionales y una inspiración particular en los faros, que remiten al símbolo del infinito. El resultado es un SUV con estética poco habitual, reforzada por la elección de colores y detalles que buscan romper con lo tradicional.

Este lanzamiento también sirvió para adelantar la próxima novedad de la marca en Argentina: la llegada de la Riddara RD6 PHEV, una pickup mediana híbrida enchufable que combina un motor naftero 1.5 turbo con uno eléctrico. Esta camioneta promete 354 CV de potencia, una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos y una autonomía combinada superior a 1.000 kilómetros.

Con esta estrategia, Geely busca cubrir las principales alternativas de propulsión en el país: el EX5 100% eléctrico, el Icon naftero y la Riddara híbrida. Así, la marca amplía su oferta y reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la diversidad de productos.

La historia de Geely en Argentina es una mezcla de etapas y cambios. Tras su primer desembarco en 2016, la marca atravesó distintos representantes y desafíos, hasta que en 2025 Autos Sustentables del Sur tomó las riendas y relanzó la marca con el EX5 eléctrico. Ahora, con el Icon, comienza una tercera etapa que promete mayor presencia y variedad.