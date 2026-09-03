Cómo se cargan los autos híbridos, dónde se pueden enchufar y cuánto tardan

Los autos híbridos ganaron terreno en Argentina como una alternativa intermedia entre los vehículos tradicionales y los 100% eléctricos. Sin embargo, una de las principales dudas antes de comprar uno está relacionada con la batería: ¿hay que enchufarlo?, ¿se puede cargar en casa? y ¿cuántas horas necesita? La respuesta depende fundamentalmente del tipo de tecnología.

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Lo primero que hay que distinguir es un híbrido convencional o HEV de un híbrido enchufable o PHEV. Los primeros, como los sistemas utilizados en varios modelos de Toyota, no necesitan conectarse a un tomacorriente. Su batería recupera energía durante la marcha, principalmente mediante el frenado regenerativo y el funcionamiento del propio sistema híbrido.

Esto significa que para el conductor el procedimiento cotidiano es prácticamente igual al de un auto tradicional: se carga nafta en una estación de servicio y el sistema administra automáticamente la batería. Al desacelerar o frenar, parte de la energía que normalmente se perdería se transforma en electricidad y queda almacenada para posteriormente alimentar el motor eléctrico.

La situación cambia con los híbridos enchufables o Plug-In Hybrid (PHEV). Estos también combinan un motor de combustión con uno o más eléctricos, pero incorporan una batería considerablemente más grande. Por ese motivo pueden recorrer mayores distancias utilizando solamente electricidad y permiten —y para aprovecharlos plenamente requieren— conectarse a una fuente externa. Cuando la carga eléctrica se agota, pueden continuar funcionando mediante su sistema híbrido.

¿Dónde se cargan? Una posibilidad es en la propia casa, utilizando un tomacorriente adecuado y el cargador portátil suministrado para el vehículo, siempre respetando las especificaciones del fabricante y con una instalación eléctrica en condiciones. También pueden utilizarse equipos Wallbox, que ofrecen mayor potencia, o recurrir a cargadores instalados en estaciones de servicio, estacionamientos, shoppings y otros espacios públicos.

El tiempo depende de la capacidad de la batería y, sobre todo, de la potencia que puede recibir el vehículo. Un ejemplo disponible en Argentina es la Toyota RAV4 PHEV, equipada con una batería de 18,1 kWh. Con su cargador portátil de 2,2 kW conectado a 220 V, Toyota informa aproximadamente 8 horas para una carga completa. Con un cargador de 6,6 kW, el mismo proceso se reduce a alrededor de dos horas y media.

Por eso, en un híbrido enchufable resulta habitual dejar el vehículo conectado durante la noche y encontrarlo cargado a la mañana siguiente. Un Wallbox o cargador público puede reducir considerablemente esa espera. No obstante, los tiempos exactos cambian de un modelo a otro y no todos los PHEV admiten las mismas potencias.

La diferencia fundamental, entonces, es sencilla: un híbrido tradicional no necesita enchufarse; un híbrido enchufable sí puede cargarse desde la red eléctrica. Este último ofrece mayor autonomía sin utilizar combustible —por ejemplo, Toyota declara hasta 75 kilómetros eléctricos para la RAV4 PHEV—, pero necesita infraestructura de carga para aprovechar todo su potencial.

En Argentina, además, la infraestructura todavía está desarrollándose. Un relevamiento publicado en julio de 2026 estimó alrededor de 260 puntos de carga en todo el país, mostrando que la expansión de los vehículos electrificados avanza más rápido que la instalación de cargadores.