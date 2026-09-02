Cuánto sale el Toyota Yaris en septiembre de 2026 en Argentina

El Toyota Yaris comienza septiembre de 2026 como uno de los modelos de mayor interés dentro del mercado argentino. El hatchback de la marca japonesa se mantiene como una alternativa fuerte dentro del segmento de los autos compactos y llega al noveno mes del año luego de haber registrado 1.100 patentamientos durante agosto, según el último informe de ACARA y la DNRPA.

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En cuanto al precio, al inicio de septiembre la última lista oficial plenamente verificable de Toyota corresponde a agosto. Allí, el Yaris XS 1.5 CVT, versión de entrada, tiene un precio sugerido de $35.354.000. Por encima se encuentra el Yaris XLS+ 1.5 CVT, valuado en $39.273.000, mientras que el Yaris S 1.5 CVT, la alternativa más equipada, alcanza los $42.111.000. Estos valores habían aumentado un 2% respecto del mes anterior.

Sin embargo, hay que hacer una salvedad importante para septiembre. Al 1° de septiembre de 2026, todavía no aparece publicada de manera consistente una nueva lista oficial de Toyota que permita confirmar un cambio en esos tres valores. Por ese motivo, los precios de agosto funcionan como la referencia inmediata hasta que la automotriz comunique los valores definitivos del nuevo mes.

En paralelo, la red comercial ya muestra algunos movimientos. Por ejemplo, un plan de ahorro Toyota consultado para septiembre toma como referencia un valor de $34.284.000 para el Yaris, aunque ese monto corresponde al esquema particular del plan y no debe confundirse con el precio sugerido de venta convencional de la gama.

Más allá del precio, uno de los argumentos del Yaris continúa siendo su mecánica conocida. La gama comercializada en Argentina utiliza un motor naftero 1.5 litros de cuatro cilindros, con 1.496 cm³ de cilindrada, que desarrolla 107 CV de potencia y 140 Nm de torque. Actualmente está asociado a una transmisión automática CVT, una combinación pensada principalmente para priorizar suavidad y eficiencia en el uso urbano.

El equipamiento cambia de acuerdo con la versión, pero la gama ofrece elementos de conectividad, confort y seguridad que contribuyeron a posicionarlo como uno de los modelos de referencia de Toyota. A esto se suma una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros, según lo informado para el modelo comercializado en el país.

Su desempeño comercial también explica el interés alrededor de sus precios. En agosto, el Yaris registró 1.100 unidades, aunque sufrió una caída del 71% frente al mismo mes de 2025. En los primeros ocho meses de 2026 acumuló 8.310 patentamientos.

De esta manera, el Toyota Yaris arranca septiembre de 2026 con una referencia de $35.354.000 para el XS, $39.273.000 para el XLS+ y $42.111.000 para el S, a la espera de que Toyota confirme su nueva lista mensual. A esos montos deben agregarse gastos como patentamiento, flete y otros costos de entrega, por lo que el precio final puede variar según el concesionario y la operación.