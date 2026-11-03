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Elecciones en Estados Unidos 2026 en vivo: resultados y últimas noticias de los comicios de medio término hoy, martes 3 de noviembre

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Con la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en juego, Estados Unidos vive una jornada decisiva. Seguí el minuto a minuto del conteo de votos, las proyecciones en los estados clave y el mapa político que definirá los próximos dos años.

Elecciones en Estados Unidos 2026 en vivo: resultados y últimas noticias de los comicios de medio término hoy, martes 3 de noviembre

Estados Unidos define este martes 3 de noviembre su nuevo mapa político en unas elecciones de medio término clave para el equilibrio de poder en Washington y la continuidad de la presidencia de Donald Trump. Con la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en juego, millones de ciudadanos acudirán a las urnas en una jornada, según las previsiones, marcada por la alta participación y la estrecha paridad en los estados decisivos.

El escrutinio comenzará a las 20:00 (hora de Argentina) con el cierre de los primeros centros de votación en Indiana y Kentucky. A medida que avance la noche y se sumarán los datos de la Costa Este y el Medio Oeste, la atención se concentra en las contiendas senatoriales de Georgia, Michigan, Texas y Maine, así como en una docena de distritos clave para el Senado.

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El impacto de las elecciones de EE.UU. en los aliados de Milei y los "matices" de Macri

Con la mira puesta en Washington y el termómetro local, el espacio opositor define su hoja de ruta: cautela externa, exigencias económicas a la Rosada y levanta su rechazo a las reelecciones indefinidas en Buenos Aires. 

Mientras el bullrichismo y el PRO minimizan el impacto de las elecciones en Estados Unidos, la cúpula amarilla se reunió con Mauricio Macri a la cabeza para plantear exigencias al Presupuesto 2027 y blindar el rechazo a las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. En la previa de los comicios norteamericanos, los aliados del Gobierno argentino se muestran cautos. Nada va a cambiar, al menos de momento, en su relación con la Casa Rosada si Donald Trump recibe un mal resultado este martes. Todos sostienen sus posiciones mientras, al mismo tiempo, se reorganizan dentro de las fronteras argentinas para encarar el 2027, ya sea como alternativa o como una potente contraparte en la mesa de negociación con los libertarios.

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Hace 25 minutos

Elecciones en EE.UU: a qué hora empieza la votación y cuándo se conocerán los resultados

Una guía detallada hora por hora para seguir la jornada electoral desde la Argentina: a qué hora votan en la Costa Este, el mapa de cierre de urnas por huso horario y por qué los resultados definitivos podrían demorarse.

Debido a la extensión territorial de los Estados Unidos y sus diferentes husos horarios, la apertura de los centros de votación no se produce de manera simultánea.

Las elecciones de Estados Unidos se llevan a cabo este martes 3 de noviembre. Debido a la extensión territorial de los Estados Unidos y sus diferentes husos horarios (que abarcan desde la Costa Este hasta Alaska y Hawái), la apertura de los centros de votación no se produce de manera simultánea.

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Hace 30 minutos

La estrategia de Trump si pierde la mayoría en las elecciones: "Seré el señor Veto"

El presidente de Estados Unidos palpitó los posibles resultados de los comicios del próximo martes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que podría convertirse en el "señor Veto" si los demócratas consiguen la mayoría en el Congreso en las elecciones legislativas de medio mandato de este martes. En una entrevista con Fox News, el mandatario explicó cómo actuaría ante un escenario adverso para los republicanos y dejó abierta, además, una puerta a la posibilidad de volver a presentarse a la presidencia, pese a las restricciones constitucionales.

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Hace 1 hora

Elecciones en Estados Unidos: guía completa, qué se vota y qué está en juego

Los comicios del 3 de noviembre ponen en juego el control del Congreso estadounidense, con disputas clave en la Cámara de Representantes y el Senado. Además, el resultado puede modificar las políticas comerciales, financieras y exteriores de Washington hacia la región.

Este martes 3 de noviembre, millones de ciudadanos acuden a las urnas en todo el territorio de los Estados Unidos para definir la composición del nuevo Congreso. Las elecciones de medio término (midterms) se celebran exactamente a la mitad del mandato presidencial de cuatro años y funcionan como un examen directo sobre la gestión de Donald Trump..

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Hace 1 hora

La economía de Milei pende de un hilo que puede cortarse en Estados Unidos

Los ojos se posan en el norte del continente. ¿Qué puede cambiar para el programa económico de Milei, que depende del respaldo de Trump, y para el resto del mundo?

"Un triunfo demócrata podría mejorar las condiciones financieras globales, pero debilitaría el respaldo político del que depende el programa económico para atravesar 2027", resumió el CEPA. 

Estados Unidos vota en las elecciones de medio término este martes y se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. El resultado tendrá una incidencia directa sobre el programa económico del gobierno de Javier Milei, supeditado a las decisiones que tomará la administración de Donald Trump. Particularmente, un desenlace negativo para los republicanos puede impactar sobre la estabilidad del dólar de cara a los comicios presidenciales del año que viene.

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Hace 1 hora

Elecciones en EE. UU.: Trump se juega su mayoría en el Congreso en medio de internas

Las perspectivas de un triunfo electoral del partido de Trump no son buenas. La base electoral trumpista –MAGA-  ahonda su fragmentación, mientras tanto. Un presidente sin opciones de reelección, debilitado y, tal vez, investigado debería verse limitado en sus embestidas a la región. 

El martes 3 de noviembre será un día muy especial. Raramente las elecciones legislativas en Estados Unidos trascienden el interés local y se transforman, como en este 2026, en un fenómeno de atención globalizada. En esta ocasión, si el gobierno de Donald Trump pierde su actual mayoría en las cámaras, el impacto no sólo podría afectar a los estadounidenses, sino también a los latinoamericanos y al mundo.

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08:25 | 02/11/2026

Elecciones en EE.UU: a qué hora empieza la votación y cuándo se conocerán los resultados

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Debido a la extensión territorial de los Estados Unidos y sus diferentes husos horarios, la apertura de los centros de votación no se produce de manera simultánea.

Las elecciones de Estados Unidos se llevan a cabo este martes 3 de noviembre. Debido a la extensión territorial de los Estados Unidos y sus diferentes husos horarios (que abarcan desde la Costa Este hasta Alaska y Hawái), la apertura de los centros de votación no se produce de manera simultánea.

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