Elecciones en Estados Unidos 2026 en vivo: resultados y últimas noticias de los comicios de medio término hoy, martes 3 de noviembre

Estados Unidos define este martes 3 de noviembre su nuevo mapa político en unas elecciones de medio término clave para el equilibrio de poder en Washington y la continuidad de la presidencia de Donald Trump. Con la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en juego, millones de ciudadanos acudirán a las urnas en una jornada, según las previsiones, marcada por la alta participación y la estrecha paridad en los estados decisivos.

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El escrutinio comenzará a las 20:00 (hora de Argentina) con el cierre de los primeros centros de votación en Indiana y Kentucky. A medida que avance la noche y se sumarán los datos de la Costa Este y el Medio Oeste, la atención se concentra en las contiendas senatoriales de Georgia, Michigan, Texas y Maine, así como en una docena de distritos clave para el Senado.