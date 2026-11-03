EE.UU. atacó la isla iraní de Qeshm y Teherán advirtió que un acuerdo sigue lejos

Estados Unidos realizó ataques contra la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, según funcionarios estadounidenses citados por Reuters. Uno de ellos sostuvo que fueron medidas defensivas ante el uso de misiles tierra-aire contra activos estadounidenses. Tras los ataques, el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Washington tiene la responsabilidad de evitar una guerra. En paralelo, un alto funcionario iraní dijo que las partes siguen lejos de un acuerdo, pese a los esfuerzos diplomáticos con Qatar como intermediario. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.

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