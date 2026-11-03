Estados Unidos realizó ataques contra la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, según funcionarios estadounidenses citados por Reuters. Uno de ellos sostuvo que fueron medidas defensivas ante el uso de misiles tierra-aire contra activos estadounidenses. Tras los ataques, el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Washington tiene la responsabilidad de evitar una guerra. En paralelo, un alto funcionario iraní dijo que las partes siguen lejos de un acuerdo, pese a los esfuerzos diplomáticos con Qatar como intermediario. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.
EE.UU. atacó la isla iraní de Qeshm y Teherán advirtió que un acuerdo sigue lejos
Fuentes estadounidenses calificaron los ataques contra la isla iraní como “defensivos”. Teherán aseguró que un acuerdo para poner fin a la guerra sigue lejos.
Hace 27 minutos
El canciller de Irán afirmó que EE.UU. dio un "paso positivo" en el diálogo con Teherán
El jefe de Exteriores iraní, Abbas Aragchi, salió a hablar a los medios iraníes y reconoció que Estados Unidos dio un "paso positivo" el viernes para retomar los diálogos con Teherán.
El canciller de Irán, Abbas Aragchi, salió a hablar tras los presuntos intentos de diálogo que tuvo Estados Unidos con Teherán en las últimas horas, en el marco de intentar la paz en Medio Oriente. El funcionario comentó que estudió una carta enviada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. En tanto, Aragchi afirmó que la delegación iraní en Doha continuará las conversaciones con los mediadores. "Mi asesor se encuentra actualmente en Qatar para proseguir las consultas", declaró el funcionario a distintos medios regionales.
Hace 28 minutos
Trump afirmó que EE.UU. puede “acabar” con Irán en cualquier momento
Desde Kansas y a un día de las elecciones legislativas, el presidente de Estados Unidos aseguró que Washington "dominó" a Teherán durante todo el conflicto.
Los negociadores iraníes abandonaron las conversaciones con los mediadores qataríes en Doha destinadas a poner fin a la guerra con Estados Unidos. Además, el Ejército de Israel dio por terminada la operación que lanzaron once días en Hebrón, una de las ciudades más importantes de Cisjordania. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Hace 28 minutos
Irán alerta que "una guerra futura con EE.UU podría durar más"
El portavoz del Ejército iraní, Mohammad Akraminia, expresó que un eventual nuevo enfrentamiento bélico con Estados Unidos podría extenderse más y que Donald Trump no tendrá la potestad de decidir cuánto duraría esa guerra.
Pese a que continúan las negociaciones entre mediadores para intentar la paz en Medio Oriente, funcionarios iraníes y estadounidenses volvieron a amenazarse mutuamente con escalar el conflicto. Mientras el portavoz del Ejército de Irán, Mohammad Akraminia, advirtió que "una posible guerra futura podría durar más que la anterior", el funcionario del Departamento de Estado, Donald Blome, aseguró que Estados Unidos no puede permitir que los iraníes "tomen como rehenes a esta región y la economía global".