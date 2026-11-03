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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 3 de noviembre

En VIVO - Actualizado hace 12 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 3 de noviembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 15 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 3 de noviembre

El dólar Blue se mantiene sin cambios en el mercado informal este martes, 3 de noviembre, con un precio de compra de $1545 y de venta de $1565, mientras registra una variación de 0,00%.

Hace 30 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 3 de noviembre

En el mercado de contado con liqui, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera este martes, 3 de noviembre, con compra en $1657.7284 y venta en $1665.833, mientras que la variación se ubica en 0,68%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 3 de noviembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se opera en la actualización de este martes, 3 de noviembre, con compra en $1566.47 y venta en $1568.88, una variación de 0,12%, mientras el mercado de bonos acompaña la rueda.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 3 de noviembre

El dólar oficial del Banco Nación se actualiza este martes, 3 de noviembre, con un valor de $1515 para la compra y $1565 para la venta, lo que representa una variación de 0,32%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 3 de noviembre

El dólar Blue se cotiza este martes en el mercado informal a $1545 para la compra y a $1565 para la venta, con una variación de 0,00%.
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