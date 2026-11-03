Cómo es el recorrido del Papamóvil en Luján por la visita del papa León XIV en Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá uno de sus momentos más importantes en la ciudad de Luján. El miércoles 11 de noviembre, el Sumo Pontífice llegará a la Basílica de Nuestra Señora de Luján para encabezar una misa multitudinaria frente al santuario, pero antes realizará un recorrido en Papamóvil que permitirá a los fieles acercarse y verlo durante su paso por la ciudad bonaerense.

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El operativo especial contempla espacios para seguir el trayecto, controles de seguridad, refuerzos en el transporte público y asistencia sanitaria para los peregrinos. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó los detalles de la organización y explicó cuáles serán los puntos habilitados para quienes quieran acompañar al Papa durante su última actividad en el país.

Cómo será el recorrido del Papamóvil en Luján y por dónde pasará León XIV

El recorrido del Papamóvil empezará en la rotonda del tótem de Luján y continuará por la avenida Nuestra Señora de Luján hasta llegar a la Basílica, donde el Papa celebrará la Santa Misa en la Plaza Belgrano.

Alonso explicó que los fieles podrán ubicarse en distintos patios dispuestos a los costados de la avenida por la que circulará el vehículo papal. Estos espacios estarán organizados para permitir que el público pueda observar el paso de León XIV sin interferir con el operativo de seguridad.

Las puertas del Parque Luján se abrirán el martes 10 de noviembre a partir de las 16. El ingreso estará ubicado en la rotonda de la Ruta Nacional 7 y los asistentes podrán acceder a los sectores habilitados por orden de llegada.

Además, en el Parque San Martín se instalará un escenario de grandes dimensiones, con servicios gastronómicos y espacios destinados a recibir a los peregrinos. La misa central está prevista para el miércoles 11 a las 10, frente a la Basílica.

Cómo llegar a Luján para ver al papa León XIV: trenes, estacionamientos y accesos

Ante la convocatoria multitudinaria, las autoridades recomendaron utilizar el transporte público y evitar, en la medida de lo posible, los vehículos particulares.

Una de las principales alternativas será el tren Sarmiento, que contará con un incremento de frecuencias para facilitar el traslado de pasajeros desde Once hacia Luján. También se reforzará el servicio de la línea San Martín, que conecta Retiro con la zona de Open Door.

Papa León XIV.

Para quienes viajen en auto o micro, se habilitarán sectores de estacionamiento en las rutas 5, 7, 47 y 192. Desde esos puntos, los peregrinos deberán continuar a pie hasta el centro de Luján, por lo que se recomienda contemplar tiempo adicional para el traslado.

El operativo también contempla:

Más de 15.000 voluntarios, junto con personal policial, Defensa Civil y Bomberos.

Más de 80 postas de cuidado.

51 puestos sanitarios.

Hospitales intermedios y espacios de atención de emergencias.

Pantallas y equipos de audio distribuidos en distintos sectores para seguir la celebración.

De acuerdo con la información oficial del Municipio de Luján, los cortes de acceso vehicular comenzarán el martes 10 de noviembre a las 12. Por eso, quienes tengan previsto viajar deberán organizar el traslado con anticipación y consultar las restricciones correspondientes a cada ruta.