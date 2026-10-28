Artistas que tocan por la visita del papa León XIV en Luján, provincia de Buenos Aires: quiénes son y el cronograma confirmado

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá uno de sus momentos centrales en Luján, provincia de Buenos Aires, donde el miércoles 11 de noviembre tendrá lugar una celebración religiosa con la participación de músicos, agrupaciones corales y artistas populares. La convocatoria reunirá distintas expresiones de la cultura argentina en torno a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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Entre los nombres confirmados está Luciano Pereyra, cantante nacido en esa ciudad bonaerense, que compartirá la jornada con agrupaciones folklóricas y proyectos de música religiosa. La programación artística forma parte de una visita papal prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, que también incluirá actividades en Claypole, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Qué artistas tocarán en Luján durante la visita del papa León XIV

La grilla anunciada para la vigilia y la misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján incluye a siete artistas y agrupaciones:

Luciano Pereyra: cantante y compositor nacido en Luján, referente de la música popular argentina.

cantante y compositor nacido en Luján, referente de la música popular argentina. Campedrinos: dúo folklórico integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili.

dúo folklórico integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili. Carafea: agrupación vinculada al folklore de Catamarca.

agrupación vinculada al folklore de Catamarca. Hermanos Menta: grupo musical incluido en la programación.

grupo musical incluido en la programación. Filocalia: proyecto de música cristiana.

proyecto de música cristiana. Santiago Tucumán: artista anunciado para la celebración.

artista anunciado para la celebración. Ballet Sumampa: compañía de danza que aportará una propuesta artística tradicional.

La participación de Luciano Pereyra tendrá un significado especial por su vínculo con Luján. El cantante ya había actuado ante un Papa en 2000, cuando interpretó Sólo le pido a Dios, de León Gieco, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Roma, ante Juan Pablo II.

La propuesta combina música popular, folklore, danza y expresiones religiosas. Además, la programación general de las celebraciones contará con más de 600 coristas y cerca de 200 músicos, distribuidos entre las distintas actividades previstas en el país.

Cuándo es la misa en Luján y cuál es el cronograma confirmado

La misa de cierre de la visita del papa León XIV está prevista para el miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 10, en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La programación artística comenzará a las 8.45, con la participación de Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, Ballet Sumampa y Luciano Pereyra. La grilla reúne música popular, folklore, danza y expresiones religiosas.

Basílica de Luján.

A las 10, el papa León XIV encabezará la misa de cierre de su visita a la Argentina, en una celebración multitudinaria frente a la Basílica de Luján.

Para quienes quieran asistir, la inscripción para las misas multitudinarias es recomendada, pero no obligatoria. Los detalles de acceso deben consultarse en la agenda oficial de la visita papal.