Qué pasa si trabajo en provincia de Buenos Aires, pero vivo en CABA: qué feriado me corresponde por la visita del papa León XIV en Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, genera dudas entre los trabajadores que viven en una jurisdicción, pero desarrollan sus actividades laborales en otra. En particular, una de las principales consultas es qué feriado corresponde a quienes residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), pero trabajan en la provincia de Buenos Aires.

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Según el cronograma difundido, el Gobierno nacional estableció tres jornadas especiales mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, que habría sido publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. El esquema contempla un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre y otras dos fechas con alcance territorial.

La diferencia resulta relevante para quienes se trasladan diariamente entre la Ciudad y el Conurbano bonaerense, ya que el criterio informado toma como referencia la jurisdicción donde se desarrolla la actividad laboral y no el domicilio particular.

Visita del papa León: cómo saber si me corresponde trabajar

Si vivo en CABA, pero trabajo en provincia de Buenos Aires, qué feriado me corresponde

De acuerdo con el criterio territorial señalado en la información difundida, una persona que vive en CABA, pero trabaja presencialmente en la provincia de Buenos Aires, quedaría alcanzada por la jornada especial del miércoles 11 de noviembre.

Esto se debe a que el descanso se determinaría según el lugar donde el trabajador presta servicios, independientemente de su domicilio. Por ejemplo, una persona que reside en Palermo, Caballito o Belgrano, pero trabaja en Vicente López, San Isidro o Avellaneda, quedaría comprendida en la jornada prevista para la provincia de Buenos Aires. En cambio, no le correspondería automáticamente el descanso del martes 10 de noviembre por el solo hecho de vivir en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el texto periodístico señala que el decreto no resuelve expresamente todas las situaciones de trabajadores que viven y cumplen tareas en jurisdicciones diferentes. Por ese motivo, la aplicación concreta de la medida podría requerir aclaraciones oficiales.

Cómo sé si me corresponde la visita del papa

Cuáles son los feriados de noviembre 2026 por la visita del papa León XIV

El cronograma publicado contempla tres fechas con distinto alcance territorial.

Fecha Alcance informado Lunes 9 de noviembre Feriado nacional en toda la Argentina Martes 10 de noviembre Jornada especial en CABA y Córdoba Miércoles 11 de noviembre Jornada especial en provincia de Buenos Aires

Según la información difundida, el lunes 9 de noviembre sería feriado nacional y alcanzaría a todos los trabajadores del país, independientemente de dónde vivan o desarrollen sus actividades.

Por su parte, el martes 10 se estableció como jornada especial para la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, mientras que el miércoles 11 correspondería a la provincia de Buenos Aires. Las medidas fueron atribuidas a cuestiones de organización, seguridad y circulación durante las actividades previstas para la visita papal.

Qué pasa si vivo en provincia de Buenos Aires y trabajo en CABA

La situación sería inversa para quienes tienen domicilio en territorio bonaerense, pero trabajan en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese caso, según el criterio territorial informado, la jornada especial correspondiente sería el martes 10 de noviembre, debido a que la actividad laboral se desarrolla dentro de CABA. Por ejemplo, un trabajador que vive en Lanús, Quilmes o Lomas de Zamora, pero se traslada diariamente a una oficina ubicada en el Microcentro porteño, quedaría comprendido en la disposición correspondiente a la Ciudad.

En cambio, el miércoles 11 no le correspondería automáticamente como jornada de descanso por el solo hecho de residir en la provincia. En ambos casos, la referencia principal sería el lugar donde se prestan servicios, aunque la aplicación definitiva dependerá del alcance de la normativa.