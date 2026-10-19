El vocero presidencial Adrián Ravier dijo que está "bajo análisis" la propuesta del gobierno de Estados Unidos de disolver el Comité Especial de Desconolización de la ONU (C-24), el organismo ante el que Argentina lleva adelante su reclamo por la sobernaía de las Islas Malvinas. Luego de que trascendiera en varios medios que Donald Trump pidió el pasado 15 de octubre poner fin al Comité Especial, Ravier respondió esta tarde que una vez que el Gobierno asuma una posición "final" hablará el canciller Pablo Quirno. Además, se desentendió de cualquier contradicción que implicara este pedido de Trump con el reclamo argentino sobre Malvinas.

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La posición estadounidense fue registrada oficialmente por Naciones Unidas durante una sesión en la que la Cuarta Comisión aprobó más de veinte proyectos vinculados con descolonización. En ese marco, la representación norteamericana reclamó terminar con el mandato del C-24 y describió algunas de sus actividades como un desperdicio de recursos. Trump había mencionado su apoyo a la Argentina en el reclamo por las Islas Malvinas, lo que motivó al Gobierno nacional a reimpulsar los históricos reclamos.

Desde 1989, el C-24 constituye el principal escenario específico dentro de Naciones Unidas donde Buenos Aires expone su posición y obtiene resoluciones que reconocen la existencia de la disputa de soberanía y reclaman a la Argentina y Reino Unido reanudar las negociaciones.

Ravier, sobre los viajes presidenciales de Milei: "Todos son oficiales"

El presidente Javier Milei viajará esta noche a España, a donde estará por 48 horas, para participar de foros universitarios. En lo que va del año ya hizo más de 11 viajes y más de 40 desde que asumió en 2023. Sin embargo muchos de ellos no son invitaciones de máximas autoridades además de que el Presiente las realiza en medio de recortes agudos en partidas como las de discapacidad o universitarias. Aún así, el vocero presidencial defendió la agenda internacional de Milei y en una conferencia de prensa con periodistas acreditados afirmó: "Todos los viajes que hace el Presidente son oficiales, una vez que el Presidente tiene un encuentro oficial, y está en un lugar determinado, puede tener un evento académico o tener una premiación".

Para Ravier, la economía mejora aunque "no es un crecimiento homogéneo"

En otro tramo de la conferencia, Ravier destacó el momento económico, más allá de los índices que desmienten el relato del oficialismo. "No es un crecimiento homogéneo. Se muestra algún dato negativo", expresó.

El vocero de la Presidencia opinó que "puede haber distintas miradas" sobre la economía. "No negamos los datos oficiales, pero creemos que la Argentina crece", consideró.

Además, aseguró que la economía crecerá más "de dos puntos" este año y agregó: "Si miramos proyecciones del FMI y el Banco Mundial de cara a 2027, todos proyectan arriba de un 3% de crecimiento".