Cuántas personas hubo en la misa del papa León XIV en Córdoba: los números confirmados

La visita del papa León XIV a Córdoba dejó una convocatoria que superó las previsiones iniciales y movilizó a cientos de miles de fieles en distintos puntos de la provincia. Este fue uno de los lugares elegidos por el sumo Pontífice en su llegada a la Argentina, que batió varios records de convocatoria, con un clima muy emotivo, de fe y entrega, algo que se pudo vislumbrar en cada presentación.

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Cuánta gente fue a ver al papa León XIV a Córdoba

El intendente de la capital cordobesa, Daniel Passerini, reveló que las estimaciones policiales ubican entre uno y dos millones y medio la cantidad de personas que participaron de las actividades vinculadas con la presencia del Pontífice. El número incluye la movilización general y no solamente a quienes asistieron a la misa central. “Entre uno y dos millones y medio de personas es lo que se está hablando en total, según la Policía”, explicó Passerini durante una entrevista con A24, al realizar un balance de lo que calificó como una jornada histórica.

León XIV en la Catedral de Córdoba.

Uno de los datos más impactantes corresponde a la celebración religiosa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se congregaron alrededor de 800.000 personas, de acuerdo con lo informado por el jefe comunal. La magnitud de la convocatoria pudo observarse desde el aire y obligó a ampliar algunas de las previsiones de seguridad y organización.

“En lo de FAdeA hubo 800 mil personas y lo vimos desde el helicóptero, lo mismo que en la avenida General Paz y la Catedral. Nos superó. Desplegamos más cortes de lo esperado”, sostuvo Passerini.

La convocatoria en la misa en FAdeA

La misa en FAdeA fue el momento central de la agenda cordobesa. Desde las primeras horas de la jornada, familias, jóvenes, integrantes de parroquias y peregrinos provenientes de distintas provincias comenzaron a llegar al predio para participar de la celebración. Las estimaciones difundidas durante la jornada también ubicaron la asistencia en torno a las 650.000 personas, aunque el balance posterior del intendente elevó esa cantidad a 800.000.

Después de la ceremonia, León XIV se trasladó hacia el centro de la ciudad y protagonizó otro de los momentos más emotivos de su visita: el saludo desde el balcón del Arzobispado, ante una multitud que lo esperaba en las calles. Allí dejó un mensaje de unidad y esperanza: “Cuando estamos unidos, podemos lograr todo. Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente”.

El operativo incluyó cortes de tránsito, controles de seguridad, puestos de hidratación y asistencia sanitaria. Passerini destacó que se realizaron más de 300 atenciones médicas y aseguró que el dispositivo funcionó correctamente, pese a la enorme cantidad de personas.