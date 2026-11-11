El viaje apostólico del papa León XIV a Argentina y Uruguay (aún resta su paso por Perú) constituyó un hito fundamental para la recepción contemporánea de la Doctrina Social de la Iglesia en América Latina. El Destape comparó los 18 discursos papales en ambos países (uno en cada actividad que tuvo) y, si bien existieron coincidencias, el sumo pontífice también se encargó de adoptar matices en función del contexto sociopolítico, histórico y cultural de cada nación.

{{{htmlAmp}}}

En Uruguay, una sociedad caracterizada por una secularización temprana y consolidada, el Estado laico y una escala demográfica menor, León XIV estructuró su mensaje desde la pedagogía de la pequeñez, la prevención del suicidio, la humanización de la tecnología y el valor testimonial del laicado en un entorno indiferente. Mientras que en Argentina desplegó una agenda enfocada en las reivindicaciones de los movimientos populares, la función irremplazable de las organizaciones sindicales, la lucha contra el crimen organizado y el diálogo interreligioso instituido.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El legado de Francisco, la cultura argentina y los temas incómodos para Milei

El papa León XIV, como era de esperarse, no mencionó explícitamente a Javier Milei ni a ningún dirigente político durante sus intervenciones en Argentina. Sin embargo, varios pasajes de sus discursos contienen críticas directas a postulados económicos e ideológicos del liberalismo libertario y a medidas de gobierno vinculadas al libre mercado desregulado, la reducción del Estado y la descalificación de los movimientos sociales.

1. La economía subordinada a la persona y la función social del Estado

La persona antes que el mercado : El Papa reiteró que "la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", señalando que el ser humano es el autor, centro y fin de toda la actividad socioeconómica.

: El Papa reiteró que "la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", señalando que el ser humano es el autor, centro y fin de toda la actividad socioeconómica. Defensa del rol regulador del Estado : Frente a visiones que proponen la eliminación o minimización del Estado, León XIV afirmó que "el Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de los cuerpos intermedios... manteniendo el poder regulador para el bien común".

: Frente a visiones que proponen la eliminación o minimización del Estado, León XIV afirmó que "el Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de los cuerpos intermedios... manteniendo el poder regulador para el bien común". Intervención pública indispensable: Calificó de "insustituible el compromiso de las autoridades públicas en la promoción de políticas estables, que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades".

2. La "hipoteca social" sobre la propiedad privada y la crítica al lucro desmedido

Límites a la propiedad privada : Recordó que, aunque la Iglesia defiende la propiedad privada, este derecho "está siempre gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad".

: Recordó que, aunque la Iglesia defiende la propiedad privada, este derecho "está siempre gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad". Peligro del beneficio como único criterio: Advirtió que "cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión", calificando además a la avaricia como "una enfermedad del corazón".

3. Valoración de los Movimientos Populares y las "3 T"

Economía popular y organización desde abajo : En directa contraposición con discursos que denostan a las organizaciones sociales, el Papa elogió a los movimientos populares, a los trabajadores informales y a los cartoneros.

: En directa contraposición con discursos que denostan a las organizaciones sociales, el Papa elogió a los movimientos populares, a los trabajadores informales y a los cartoneros. Justicia social y derechos básicos: Reivindicó explícitamente la exigencia de las tres "T" (Tierra, Techo y Trabajo) como pilares ineludibles de la justicia social y de la inclusión comunitaria.

4. Reivindicación de los Sindicatos frente al libre mercado laboral

El sindicato como institución indispensable : Definió al sindicalismo como una "institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo".

: Definió al sindicalismo como una "institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo". Rechazo a considerar el trabajo como mercancía: Advirtió que en estructuras donde el mercado o "el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación" y el trabajador se reduce a una pieza prescindible.

5. Resguardo de la Educación Pública, la Universidad y la Ciencia

Inversión estatal en educación e investigación: Ante iniciativas de privatización o recorte del gasto público en el ámbito académico y científico, el Pontífice remarcó que una nación debe "robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación".

6. Superación del «individualismo estéril» y atención a los más vulnerables

Rechazo al individualismo radical : Llamó a "superar el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista, promoviendo una cultura del encuentro".

: Llamó a "superar el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista, promoviendo una cultura del encuentro". Sensibilidad hacia los afectados por la crisis: Exhortó a cuidar especialmente a las familias en incertidumbre económica, a los desempleados, a los ancianos que viven en el abandono y a los trabajadores cuyo sueldo no alcanza para cubrir las necesidades básicas de su hogar.

7. El modelo empresarial de Enrique Shaw

Presentó ante los empresarios la figura del argentino Enrique Shaw (futuro beato), proponiéndolo como modelo de gestión cristiana que concibe la empresa no como mero engranaje de acumulación de capital, sino como una comunidad de personas y un camino de santificación profesional.

8. Diálogo interreligioso e identidad como «crisol de credos»

Encabezó un encuentro formal en el Palacio San Martín con líderes de diversas tradiciones religiosas (comunidades judías, evangélicas e islámicas).

Definió la identidad argentina como un "crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes" donde la fe no genera división, sino unidad, paz y compromiso con la sociedad.

9. Discapacidad e inclusión social en el Pequeño Cottolengo Don Orione

En su visita al Cottolengo de Claypole, dedicó una enseñanza profunda a la discapacidad y las necesidades especiales, afirmando categóricamente: "Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida. El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".

10. Homenaje al legado del Papa Francisco y a pastores argentinos

Recordó de forma recurrente que pisaba la tierra natal del papa Francisco , haciendo mención explícita a la cátedra episcopal que ocupó en la Catedral de Buenos Aires antes de su elección pontificia.

, haciendo mención explícita a la cátedra episcopal que ocupó en la Catedral de Buenos Aires antes de su elección pontificia. Destacó como escuela de pastores locales a los beatos argentinos Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli y Eduardo Pironio.

11. Emblemas de la literatura, la historia y la cultura argentina

Citó referencias culturales propias del patrimonio argentino: el Martín Fierro de José Hernández, la literatura de Jorge Luis Borges , la historia del tango , la célebre frase de Carlos Gardel (" es un soplo la vida" ) y el descanso de los restos del General José de San Martín en la Catedral.

de José Hernández, la literatura de , la historia del , la célebre frase de (" ) y el descanso de los restos del General en la Catedral. Apeló directamente al mandato del Preámbulo de la Constitución Nacional sobre la responsabilidad de "constituir la unión nacional".

Análisis comparativo del magisterio social y pastoral de León XIV en Uruguay y Argentina

El análisis comparativo de sus discursos reveló una cuidada arquitectura discursiva: mientras existe un núcleo doctrinal homogéneo en torno a la inalienabilidad de la persona humana, la primacía del trabajo sobre el capital, la exigencia ética ante la inteligencia artificial y la defensa de la democracia, el Papa desplegó acentuaciones específicas para responder a las urgencias de cada país. En Uruguay, el magisterio se orientó hacia el anuncio del Evangelio en un contexto de acentuada secularización, la prevención del suicidio, la soledad y la valoración de la laicidad positiva. En Argentina, la prédica profundizó en la justicia distributiva, la reivindicación de los movimientos populares y sindicatos, el combate contra el crimen organizado y la corrupción, el diálogo interreligioso y la integración de la discapacidad.

Matriz Sintética Comparativa del Magisterio Papal

Dimensión temática Núcleo de Convergencia Doctrinal Enfoque específico en Uruguay Enfoque específico en Argentina 1. Dignidad humana y vida Inalienabilidad de la dignidad; defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y primacía del ser sobre la productividad. Abordaje del suicidio, la soledad y la angustia existencial; acceso equitativo a la salud; atención a la violencia en Casavalle. Discapacidad como "bendición y medida del progreso nacional" en el Cottolengo; "experiencia del límite" y reinserción en cárceles. 2. Trabajo, tecnología e IA "El trabajo en función del hombre"; la economía al servicio de la persona; ética que subordina el algoritmo al bien común. Catequesis del gusto y la sabiduría en la UCU; integración de la inteligencia técnica con la espiritual y ecológica. Reivindicación de los movimientos populares, las "3 T" (Tierra, Techo, Trabajo), ponderación de los sindicatos y el modelo empresarial de Enrique Shaw. 3. Democracia y gobernanza Autoridad como servicio al bien común; Estado de derecho; resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo y el arbitraje. Reconocimiento a los 40 años de democracia; articulación de la laicidad positiva del Estado que respeta la fe en la vida pública. Denuncia directa del crimen organizado, narcotráfico, trata de personas y corrupción; invocación del Preámbulo Constitucional. 4. Familia y educación Familia como santuario de vida y primera escuela de fe; educación integral para el juicio libre y la inclusión laboral. Desafíos de seguridad que impiden el acceso escolar en Casavalle; pedagogía integral de los cinco sentidos en la UCU. Vigilia de jóvenes: combate a los "ídolos modernos" (dinero, apariencia, redes, pornografía); prevención del abandono escolar y fuga de cerebros. 5. Ecología integral Gestión responsable de los bienes naturales; responsabilidad intergeneracional basada en la encíclica Laudato si’. Elogio a la transformación de la matriz energética uruguaya basada en fuentes renovables y sustentables. Medición de la inversión de capital en clave de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social de la empresa. 6. Devoción mariana y fe Confianza filial en la Virgen María (Treinta y Tres y Luján); llamado universal a la santidad en la vida cotidiana. La fe en sociedad laica (alegoría de «Belén»); oración/ayuno por vocaciones; símbolos: mate, palmares, puente, Redota/Artigas y Jacinto Vera. Diálogo interreligioso en el Palacio San Martín ("crisol de credos"); ejercicios espirituales ignacianos; devoción a santos argentinos; legado de Francisco.

Dignidad humana, valor inalienable de la vida y atención a la fragilidad

En ambos países, el Pontífice enfatiza que el valor del ser humano radica en su condición de criatura formada a imagen de Dios, por lo que nunca puede ser reducido a un valor utilitario, ni condicionado por su rendimiento económico, su grado de autonomía o sus capacidades físicas.

En las intervenciones pronunciadas tanto en Montevideo y Florida como en Buenos Aires y Córdoba, se reafirma con firmeza la obligación moral de custodiar la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción en el seno materno hasta su término natural. No obstante, las aplicaciones pastorales de este principio asumieron matices claramente diferenciados según el contexto social de cada comunidad.

Uruguay:

Durante el encuentro con las autoridades civiles en la Plaza Independencia, el Santo Padre abordó con singular sensibilidad el drama del suicidio y la soledad que afecta a amplios sectores de la población. Apoyándose en la imagen bíblica del Buen Samaritano presentada en la parroquia de Casavalle, urgió a las instituciones estatales y a la sociedad civil a superar la indiferencia, construir redes de contención afectiva y garantizar que los enfermos y ancianos vulnerables reciban atención médica y acompañamiento digno.

Argentina:

El Papa profundizó en la fragilidad humana desde dos escenarios altamente simbólicos. Durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, declaró expresamente que las personas con discapacidad o necesidades especiales no constituyen un peso ni un costo para la comunidad, sino una bendición y el parámetro más auténtico para medir el nivel de civilización y progreso de un país. Posteriormente, en su saludo a los internos del Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, desarrolló una teología de la «experiencia del límite», donde el sufrimiento del encierro y el reconocimiento de las propias faltas se convierten en una oportunidad para experimentar el perdón divino, sanar los vínculos familiares y emprender un camino real de rehabilitación e integración social.

Ontología del trabajo, tecnología, inteligencia artificial y estructura económica

El pensamiento económico y social expuesto por León XIV se cimenta sobre la tradición de la Doctrina Social de la Iglesia, destacando el principio de que el trabajo humano es un elemento constitutivo de la dignidad personal y de la colaboración en la obra creadora. Tanto en sus discursos en Montevideo como en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Pontífice reiteró la máxima de que "la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", advirtiendo que los sistemas económicos que absolutizan el lucro mercantil deshumanizan las relaciones laborales.

Frente al avance vertiginoso de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial, el Papa demandó una ética antropocéntrica estricta. Insistió en que el algoritmo y la eficiencia técnica deben estar permanentemente subordinados a la persona humana, garantizando que el desarrollo tecnológico no derive en desocupación estructural ni en la alienación de los trabajadores.

Dimensión analítica Manifestación en Uruguay (UCU) Manifestación en Argentina (UCA y Cottolengo de Don Orione) Concepción de la tecnología Catequesis de la sabiduría y el gusto: integración del saber técnico con el discernimiento espiritual y ético. Advertencia sobre la tecnocracia y la deshumanización del mercado laboral informal. Organización laboral Trabajo honrado como vehículo de autonomía personal y servicio comunitario para los jóvenes. Valoración indispensable de los sindicatos para defender a los sectores sin voz y frenar la mercantilización. Sujetos colectivos Promoción de la iniciativa privada y cooperativa dentro del marco de la laicidad social. Reivindicación de los movimientos populares (cartoneros, campesinos, artesanos) y las "3 T" (Tierra, Techo, Trabajo). Modelo empresarial Ética del servicio y la responsabilidad social en la formación universitaria. Proposición del Venerable Enrique Shaw como modelo de santidad en la gestión empresarial como comunidad de personas.

Uruguay:

La reflexión sobre la tecnología se articuló durante su discurso en la Universidad Católica del Uruguay (UCU). A través de una catequesis pedagógica articulada en torno al sentido del gusto, el Santo Padre exhortó a estudiantes y educadores a cultivar una «sabiduría de la vida» que permita armonizar el uso de la inteligencia artificial con la inteligencia emocional, social y espiritual, evitando que el hiperconectivismo digital adormezca el juicio crítico.

Argentina:

El abordaje de la estructura económica alcanzó su mayor despliegue doctrinal durante el Encuentro con el Mundo Laboral en la UCA. León XIV reivindicó expresamente el rol insustituible de las organizaciones sindicales en la defensa de los derechos de los trabajadores precarizados, respaldó la labor comunitaria de los movimientos populares y ratificó la demanda social de las tres "T" (Tierra, Techo y Trabajo). Asimismo, propuso a los empresarios la figura del venerable argentino Enrique Shaw, demostrando que la empresa puede gestionarse como una comunidad fraterna donde la búsqueda del bien común prevalezca sobre la especulación financiera.

Democracia, Estado de Derecho, Gobernanza e Institucionalidad

En el ámbito político e institucional, el magisterio de León XIV concibió la autoridad pública como un servicio destinado a promover el bien común, garantizar el orden constitucional y resguardar la justicia distributiva. En sus alocuciones dirigidas a los cuerpos diplomáticos y autoridades de ambas orillas del Río de la Plata, el Papa reafirmó el valor inestimable de la democracia, la independencia de poderes, el ejercicio libre del sufragio y el principio del diálogo y el arbitraje internacional para resolver controversias entre naciones.

Uruguay:

En su intervención en la Plaza Independencia de Montevideo, el Pontífice felicitó al pueblo uruguayo por conmemorar cuarenta años de democracia ininterrumpida. Invocando la figura de José Gervasio Artigas y su célebre estandarte libertario, subrayó que la verdadera laicidad del Estado no debe entenderse como la erradicación del hecho religioso del espacio público, sino como un marco de laicidad positiva que garantice la libertad de conciencia y permita la cooperación pacífica entre creyentes y no creyentes para la construcción del país.

Argentina:

La alocución en el Palacio Libertad adoptó un tono de profunda preocupación ética e institucional. El Santo Padre denunció categóricamente los estragos causados por el narcotráfico, las redes de trata de personas, el tráfico ilícito de armas y el crimen organizado, que carcomen el tejido social y atentan contra la juventud. Asimismo, advirtió a la clase política que la corrupción destruye la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, e invocó el Preámbulo de la Constitución Nacional para recordar la imperiosa necesidad de "constituir la unión nacional" y afianzar la justicia.

Familia, Educación Integral, Juventud y Desafíos Culturales

La perspectiva pastoral del Papa situó a la familia como la célula primera e insustituible de la sociedad, definida como el ámbito natural donde se ejercita la solidaridad, se cuida la fragilidad y se transmiten las convicciones morales y espirituales. En consonancia con esta visión, la educación se presentó como un bien público fundamental que debe garantizar la formación integral del juicio libre, la adquisición de competencias y la prevención del abandono escolar.

Eje de Análisis Uruguay (Casavalle y UCU) Argentina (Vigilia de Jóvenes y Luján) Retos Familiares Acompañamiento a familias en barrios vulnerables afectadas por la pobreza y la violencia. La familia como "santuario de la fe" frente a la desintegración social y el aislamiento digital. Propuesta Educativa Catequesis de los cinco sentidos para humanizar el aprendizaje y fomentar la escucha. Fortalecimiento de la educación pública y científica para evitar la emigración de jóvenes. Juventud y Cultura Exhortación a vencer la apatía y el desánimo mediante el servicio a la comunidad. Llamado a mantenerse "de pie" ante los ídolos del dinero, las redes, la pornografía y la apariencia.

Uruguay:

La problemática educativa fue abordada desde la periferia social de Casavalle, donde el Papa lamentó las situaciones de inseguridad que impiden a los niños asistir regularmente a la escuela. En la Universidad Católica del Uruguay, estructuró una propuesta pedagógica basada en los cinco sentidos corporales (la vista para contemplar, el tacto para el abrazo de paz, el gusto para la sabiduría, el olfato para detectar la dignidad y el oído para la escucha activa), proponiendo un modelo educativo que incorpore la afectividad y la trascendencia.

Argentina

El encuentro con la juventud alcanzó su momento cumbre durante la Vigilia en el Monumento a los Españoles en Buenos Aires. Ante millones de jóvenes, León XIV denunció la presión de los "ídolos modernos" (el consumismo, la búsqueda del éxito fácil, el uso adictivo de las redes sociales, la pornografía y la obsesión por la imagen corporal). Utilizando la alegoría bíblica de los tres jóvenes de Babilonia que se negaron a adorar la estatua de oro, instó a la juventud argentina a permanecer de pie, cultivar la resistencia espiritual y evitar que la falta de oportunidades los arrastre a la emigración o a la desesperanza.

Ecología Integral, Sostenibilidad y Cuidado de la Creación

A partir de las orientaciones del magisterio social condensado en la encíclica Laudato si’, el Santo Padre recordó en ambas naciones que la noción de bien común posee una dimensión ambiental ineludible. Subrayó que el cuidado de la casa común requiere una conversión ecológica que armonice el crecimiento económico con la preservación de los ecosistemas para las generaciones futuras.

Uruguay:

Durante su discurso ante las autoridades en Montevideo, el Papa felicitó expresamente al país por haber alcanzado una transformación ejemplar de su matriz de generación eléctrica, posicionándose como un referente global en el uso de fuentes de energía renovable gracias a políticas estatales sostenidas en el tiempo. Exhortó a la sociedad oriental a mantener esta responsabilidad ambiental en la conservación de sus recursos hídricos y suelos.

Argentina:

En el marco del discurso a los sectores laborales y empresariales en la UCA, León XIV vinculó la ecología integral con la responsabilidad social del capital. Advirtió que ninguna inversión empresarial puede considerarse legítima ni éticamente aceptable si destruye los ecosistemas locales o margina a las poblaciones originarias y campesinas, exigiendo que la eficiencia productiva se evalúe conforme a criterios de sostenibilidad ambiental e inclusión social.

Devoción Mariana, piedad popular, espiritualidad y diálogo Interreligioso

El ámbito espiritual y de la piedad popular constituyó el corazón pastoral del viaje pontificio. León XIV encomendó la travesía a la protección de la Virgen María en sus advocaciones patrias —Nuestra Señora de los Treinta y Tres en Uruguay y Nuestra Señora de Luján en Argentina—, reconociendo en la fe sencilla del pueblo una reserva espiritual y moral capaz de sostener la esperanza comunitaria.

Uruguay:

Al celebrar la Misa en el Estadio Centenario y en Florida, el Santo Padre abordó la vivencia de la fe en un entorno secularizado. Recurrió a la imagen bíblica de Belén para recordar a la Iglesia uruguaya que la pequeñez o el ser minoría no significa insignificancia, y elogió la transmisión silenciosa de la fe realizada por madres y abuelas. Asimismo, destacó la jornada de oración y ayuno convocada por la Iglesia uruguaya ante la falta de vocaciones sacerdotales, proponiendo esta iniciativa como ejemplo para el episcopado mundial, y enriched sus homilías con símbolos locales como el mate (ritual de comunión), los palmares y la figura del beato Jacinto Vera.

Argentina:

El despliegue espiritual revistió un marcado carácter ecuménico y sanmartiniano. En el Palacio San Martín, el Papa presidió un histórico encuentro con líderes judíos, evangélicos e islámicos, definiendo a la Argentina como un "crisol de razas, culturas y credos" donde la fe constituye un factor de unidad y fraternidad social. En la Catedral de Córdoba, articuló su magisterio pastoral guiando al clero a través de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, invocando la santidad del Cura Brochero, Mama Antula, San Héctor Valdivielso, Ceferino Namuncurá, Fray Mamerto Esquiú y el Cardenal Pironio. Finalmente, en Luján estableció un itinerario eucarístico en cuatro pasos (Reconciliación, Palabra, Comunión y Misión), recordando de forma constante el magisterio de su predecesor, el papa Francisco.