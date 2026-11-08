Javier Milei, tras la presentación de León XIV: "No quiero meterme en el barro de usar políticamente su discurso"

El presidente Javier Milei se presentó junto al Papa León XIV en el ex Centro Cultural Kirchner y allí el Sumo Pontifice tuvo un fuerte discurso en el que apuntó contra las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional. Tras las palabras del Pontífice, el presidente de la Nación aseguró que "la ponencia que realizó el Papa fue superlativa" y agregò: "No quiero meterme en el barro de usar políticamente el discurso de León".

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En charla con Luis Majul, el mandatario aseguró: "Cuando yo hago mi planteo de moral como política de estado habia que ir por el lado espiritual que por el pítico pero tampoco me puedo escindir, por lo tanto traté de ir por esta linea sin que sea invasivo de lo político". De esta manera defendió el discurso que dio en el ex Centro Cultural Kirchner y por otro lado aseguró: "La ponencia que realizó el Papa León fue superlativa, entonces prefiero tener una visión que es mi opnión y no ponerlo sore la mesa. Yo no quiero meterme en el barro de usar políticamente el discurso de León".

En este sentido, el jefe de Estado aseguró, al ser consultado sobre si se sentía tocado por el llamado al diálogo del Papa: “No estoy en contra de ninguna de esas cuestiones. Es la caracterización malévola que hace una parte del sistema político con la complicidad del periodismo. Me parece que los debates deberían ser honestos intelectualmente, y en la Argentina los debates no son honestos intelectualmente”.

El pedido por la educación y las universidades

"Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños", remarcó el sumo pontífice. Por eso, insistió en que "crear las condiciones" para que los jóvenes "puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación".

La importancia de "cuidar" la democracia y los "límites del poder"

En otro tramo de su discurso, el líder de la Iglesia Católica hizo especial énfasis en la importancia del resguardo de la democracia, la elección de "los propios gobernantes mediante el sufragio" y la participación "en la vida pública", con el reconocimiento de "un espacio común" en las instituciones. "Son bienes que se afianzan con el tiempo y que cada generación está llamada a cuidar y fortalecer", subrayó.

Tras ese preámbulo, les habló a los funcionarios presentes en el auditorio del Palacio Libertad, a quienes les dijo directamente: "Les corresponde una tarea especialmente exigente. La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio". "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad", continuó y agregó. "El bien común al que sirve la autoridad debe poder percibirse en las condiciones concretas de la vida cotidiana".