Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 8 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 8 de noviembre
Este domingo, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar MEP mantuvo su estabilidad durante el fin de semana: la compra se ubicó en $1561.1 y la venta en $1566.32, con una variación de 0,33%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 8 de noviembre
El dólar Oficial cerró la semana el viernes con un valor de compra de $1520 y de venta de $1570, mientras que la variación registrada fue de 0,00%. Con el mercado cerrado durante el fin de semana, esas fueron las referencias disponibles para la divisa.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 8 de noviembre
La cotización del dólar Blue se mantiene estática durante el fin de semana, con el mercado cerrado, en $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación de -0,32% este domingo, 8 de noviembre.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 8 de noviembre
Este domingo 8 de noviembre, con el mercado cerrado, el dólar CCL se mantiene estático durante el fin de semana: la compra cotiza en $1663.8773 y la venta en $1681.2, con una variación de 1,04%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 8 de noviembre
El dólar MEP despidió la semana con un valor de compra de $1561.1 y de venta de $1566.32, mientras que la variación fue de 0,33%. El mercado permaneció cerrado durante el fin de semana.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 8 de noviembre
Este domingo, 8 de noviembre, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar Oficial se mantiene estable: la compra se ubica en $1520 y la venta en $1570, con una variación de 0,00%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 8 de noviembre
Este domingo 8 de noviembre, con el mercado cambiario inactivo, el dólar Blue se informa como referencia en $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación de -0,32%.