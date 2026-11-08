Karina Milei: "¡Todo listo para recibir al papa León XIV!"

El Gobierno de Javier Milei atraviesa una jornada marcada por la llegada del papa León XIV a la Argentina, en el marco de su gira por Sudamérica. El Presidente tiene previsto encabezar la recepción oficial del Sumo Pontífice en Aeroparque y mantener posteriormente un encuentro en la Casa Rosada. La visita representa uno de los principales acontecimientos de la agenda institucional de este domingo y tendrá dos transmisiones por cadena nacional: una durante el encuentro y los discursos previstos en el Palacio Libertad y otra durante la misa del lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles.

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En paralelo, la administración libertaria busca avanzar con su agenda económica y legislativa antes del cierre del período ordinario de sesiones. Entre los principales temas que el oficialismo pretende impulsar durante noviembre se encuentran el Presupuesto 2027, la reforma política y otras iniciativas vinculadas con inversiones y cambios institucionales. Además, Milei defendió el rumbo económico de su gestión durante su reciente participación en la Cumbre Iberoamericana de Madrid, donde destacó el equilibrio fiscal, la reducción de impuestos y la desregulación, y aseguró que las solicitudes de ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) superaron los 210.000 millones de dólares.