La frase de Gardel que el papa León XIV citó en su discurso: "Es un soplo la vida"

El brindó su primer discurso en el suelo argentino y, al hablar sobre el futuro de los jóvenes y su responsabilidad de hacer "crecer la patria", citó una frase de Volver, el icónico tango de Carlos Gardel.

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"Al mirar el camino recorrido por esta nación, vuelve la imagen que ha acompañado estas palabras: 'Cada generación recibe una patria que otros han puesto en sus manos. Durante un tiempo le corresponde habitarla, servirla y hacerla crecer. Después deberá entregarla'", señaló al citar el mensaje que dio el propio Papa Francisco y apuntó: "Sí, como cantaba Gardel, es un soplo la vida, pero perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir".

"La fe nos invita a mirar todavía más lejos, hacia la felicidad eterna a la que Dios nos llama", añadió el sumo pontífice. En ese sentido, manifestó que hay bienes que una sociedad necesita y que "ninguna política pública puede producir por sí sola": la confianza, el perdón, la disposición a servir y la conciencia de que la propia vida tiene un sentido que supera el éxito o la utilidad.

Para el Papa esos bienes "se cultivan en la conciencia personal y en la vida de las familias y las comunidades". "La fe alimenta y sostiene esos bienes. Por ello, la Iglesia desea permanecer cerca de la nación argentina, vivir la caridad compartiendo sus cargas y sus alegrías y ofrecerle la esperanza que nace del Evangelio", afirmó.

Y se dirigió directamente a los argentinos: "Queridos argentinos, en sus manos descansa hoy una parte importante de esa responsabilidad. El extraordinario patrimonio que poseen les permite mirar el futuro con confianza".

"Corresponde ahora hacer fructificar cuanto han recibido y mantener vivo aquel propósito de 'constituir la unión nacional', proclamado en el Preámbulo de su Constitución. Para que quienes vengan después reciban una patria unida, a la altura de su historia y de las posibilidades que encierra", concluyó.

Qué dice la leta del tango Volver de Gardel: por qué lo eligió el Papa

Justamente el tango Volver, con la música y voz de Carlos Gardel y con la letra de Alfredo Le Pera, hace referencia al paso del tiempo, los recuerdo y el regreso. Fue estrenado en 1934 para la película El día que me quieras. Su letra completa dice:

Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos



Van marcando mi retorno



Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos



Hondas horas de dolor

Y aunque no quise el regreso



Siempre se vuelve al primer amor



La vieja calle donde le cobijo



Tuya es su vida, tuyo es su querer

Bajo el burlón mirar de las estrellas



Que con indiferencia



Hoy me ven volver

Volver



Con la frente marchita



Las nieves del tiempo platearon mi sien



Sentir



Que es un soplo la vida



Que veinte años no es nada



Que febril la mirada



Errante en las sombras, te busca y te nombra

Vivir



Con el alma aferrada



A un dulce recuerdo que lloro otra vez

Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve



A enfrentarse con mi vida



Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos



Encadenen mi soñar

Pero el viajero que huye



Tarde o temprano detiene su andar



Y aunque el olvido que todo destruye



Haya matado mi vieja ilusión

Guardo escondida una esperanza humilde



Que es toda la fortuna de mi corazón

Volver



Con la frente marchita



Las nieves del tiempo platearon mi sien



Sentir



Que es un soplo la vida



Que veinte años no es nada



Que febril la mirada



Errante en las sombras, te busca y te nombra

Vivir



Con el alma aferrada



A un dulce recuerdo que lloro otra vez