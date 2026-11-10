León XIV parafraseó a Francisco y pidió: "Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío"

Tras su misa de esta mañana en Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) de Córdoba, el papa León XIV volvió a recordar al Cura Brochero y a Mamá Antula y parafraseó al Papa Francisco al pedir "sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío". A su vez, resaltó que "el hambre", la "falta de trabajo" y la "vivienda digna" son "injusticias que apremian y reclaman una respuesta".

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"Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lio, como les pidió su paisano Francisco, un lío que los lleve a todos los rincones", dijo durante una misa ante obispos, religiosos y seminaristas en la Catedral de Córdoba.

En su tercera día en el país, el papa León XIV volvió a hacer referencia a su predecesor a quien definió como "un jesuita argentino" que "llevó consigo la riqueza de la espiritualidad". "Franicso decía: la peor discriminacion que sufren los pobres es la falta de atención espiritual", recordó.

Ante curas y representantes eclesiásticos, el líder del Vaticano también aprovechó para lanzar una advertencia hacia dentro y fuera del clero. "La Iglesia no es un negocio ni una agencia humanitaria, ni una ONG. La iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y su evangelio", resaltó.

Otro pedido por el hambre, el trabajo y la vivienda digna

También les pidió a los seminaristas que "aprendan a mirar con los ojos de dios y a dejarse evangelizar por su pueblo", al afirmar que "quien menos tiene también puede enseñar mucho".

"El hambre, las injusticias apremian y reclaman una respuesta. Tambien la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o una vivienda digna. La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello", pidió.

Además de Francisco, el Papa también mencionó el legado de Mama Antula y el Cura Brochero, dos figuras de la Iglesia argentina que compartieron una espiritualidad cercana a la gente y una fuerte vocación de servicio.

"El Cura Brochero, ciego y enfermo de lepra seguía sirviendo a su pueblo", detalló, y después siguió: "Mamá Antula llegó desclanza y con un crucifijo, pero eso solo le bastó", agregó después.

También recordó el nombre de Ceferino Namuncura, un joven seminarista de origen mapuche-criollo que llegó a la ciudad de Buenos Aires a principios de siglo XX para estudiar en la Iglesia, pero que falleció de tuberculosis a temprana edad. "Murió antes de cumplir 19 años, no tuvo tiempo de envejecer, pero sí de dejar bien claro para quien quería vivir", subrayó.

Como mensaje hacia los religiosos, concluyó: "Dios sigue derramando su gracia y quiere contar con ustedes para hacerla llegar de La Quiaca hasta Ushuaia y hasta el último rincón de la tierra".