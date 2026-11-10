Martes 10 de Noviembre del 2026 Mar 10 Nov
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Dólar Tarjeta $2041
Dólar Blue $1555
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 10 de noviembre

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Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 10 de noviembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 10 de noviembre

Este martes, 10 de noviembre, el dólar Blue se cotiza en el mercado informal a $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación de -0,32%.
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