La visita del papa León XIV acaparó toda la atención a lo largo y ancho del país. Pero eso no quiere decir que el gobierno de Javier Milei no tenga actividad. Y aunque el mandatario no viajó a Córdoba, en su agenda tiene previsto visitar a los integrantes del Comando Unificado de Control, que realiza el seguimiento de los operativos por la visita del Santo Padre, en la sede del Ministerio de Seguridad. Seguí el minuto a minuto de las medidas de Javier Milei.
Karina Milei encabezó la comitiva del Gobierno en la misa del Papa en Córdoba
Karina Milei, Martín Menem, Pablo Quirno, Carlos Presti, Toto Caputo, Alejandra Monteoliva y Gabriel Bornoroni presenciaron la misa del Papa en Fadea.
Milei no viajó a Córdoba y Karina encabezó la comitiva del Gobierno
"RECIBIMIENTO AL SANTO PADRE EN CÓRDOBA. Karina Milei, Martín Menem, Pablo Quirno, Carlos Presti, Toto Caputo, Alejandra Monteoliva y Gabriel Bornoroni juntos recibiendo al Papa León XIV", indicó la cuenta oficial de La Libertad Avanza en X.
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