El duro reclamo a Milei de la mujer con parálisis cerebral que conmovió al Papa: "Tendría que tener el corazón más blando"

La emotiva visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole dejó un testimonio impactante que cruzó la fe con la dura realidad social de la Argentina. Marta Griselda Torres, una residente de 78 años con parálisis cerebral que conmovió al Sumo Pontífice al entregarle su autobiografía, lanzó un contundente reclamo al presidente Javier Milei por las políticas de ajuste que afectan al sector de la discapacidad: "Tendría que tener el corazón más blando"

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"Somos personas que a lo mejor para el mundo no servimos, pero para Dios sí", reflexionó Marta en diálogo con el programa Buenas Tardes China. La autora del libro Mi vida es un milagro de Dios defendió el trabajo diario de los profesionales de la salud en la institución e increpó directamente al mandatario nacional: "El Presidente tendría que tener el corazón más blando, no tener un corazón tan duro, y me hago cargo de lo que digo".

El cruce entre el reclamo por la "motosierra" y el mensaje del Papa

Marta remarcó el rol esencial de los trabajadores que sostienen el funcionamiento de la institución de Claypole, donde residen 400 personas con discapacidades severas y otras 100 reciben atención ambulatoria. "En el Cottolengo hay muchos profesionales, médicos, psicopedagogas, kinesiólogos, gente muy buena que trabaja y tiene un sueldo. Lo hace con mucho amor, pero hay que pagar, si no de qué van a vivir", advirtió sobre el impacto del ajuste presupuestario.

¿Qué dijo el Papa sobre las personas con discapacidades?

La postura de Marta resonó en sintonía con las palabras que el propio León XIV pronunció durante su recorrida por el lugar. El Papa valoró la labor del hogar porque "no descarta a las personas, sino que las incorpora a la vida social haciendo fructificar sus talentos", y dejó una definición política sobre el contexto actual: "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad".