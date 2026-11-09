El padre Carlos Mugica decía que "el peronismo es la doctrina social de la Iglesia encarnada en nuestro pueblo", una frase que resume una relación que Juan Domingo Perón mencionó muchas veces a lo largo de su vida. Esa conexión vuelve a formar parte del debate político ante la inminencia de la llegada del papa León XIV a la Argentina, que eligió su nombre por León XIII, el autor de la encíclica que dio origen a la doctrina social de la Iglesia que inspiró el ideario justicialista.

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El fervor por la llegada de León puede leerse a través de diferentes ópticas que se conjugan entre sí: desde la historicidad propia del evento, la gratitud popular por la aparente continuación discursiva del legado de Francisco, la visión humanista de un referente mundial que se contrapone a la escalada tecnocéntrica de los jeques capitalitas, o la necesidad de "juntada" masiva ya expresada en Luján. En definitiva, cóctel que da lugar a un gran Papalooza de la patria sublevada.

Paralelamente, en el plano político partidario, se percibe la tensión por la irrupción de un hecho trascedente. Del lado del Gobierno por la extrema incomodidad que significa la visita a Don Orione, epicentro de un reclamo que expone de las mayores crueldades del modelo de ajuste libertario: atacar a la personas con discapacidad. Sin embargo, también puede apuntar un hito de inflexión en la oposición.

El arribo de León y su prédica pone de manifiesto la crisis identitaria que el Partido Justicialista luce ante la sociedad que pretende conducir. Independientemente de los debates en torno al liderazgo electoral, el funcionamiento y despliegue del Peronismo se parecen cada vez más al de un espacio estándar de la democracia liberal y no al movimiento que supo representar, simbolizado en la búsqueda de respuestas a los conflictos populares y la alianza entre el espíritu y la materia.

Qué dijo Perón sobre la doctrina social de la Iglesia

Perón vinculó al justicialismo con el pensamiento social católico desde el comienzo. El 14 de diciembre de 1945, cuando arrancó la campaña que lo llevaría por primera vez a la Presidencia, afirmó: "Nuestra doctrina justicialista estuvo emparentada con esa doctrina social emanada de las encíclicas papales y es la doctrina social cristiana".

En abril de 1948, en un largo discurso ante las autoridades del Episcopado argentino, advirtió:"Al igual que no todos los que se dicen demócratas lo son en efecto, no todos los que se llaman católicos se inspiran en las doctrinas cristianas. Nuestra religión es una religión de humildad, de renunciamiento, de exaltación de los valores espirituales por encima de los materiales. Es la religión de los pobres, de los que tienen hambre y sed de justicia".

Casi treinta años después, en el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, que presentó en 1974, dos meses antes de su muerte, Perón volvió sobre la misma idea. Sostuvo que "existe una cabal coincidencia entre nuestra concepción del hombre y del mundo, nuestra interpretación de la justicia social y los principios esenciales de la Iglesia". Y agregó que "la Iglesia y el justicialismo instauran una misma ética, fundamento de una moral común".

Rerum Novarum y Quadragesimo Anno: las fuentes del justicialismo

Perón decía que las encíclicas sociales eran una de las principales fuentes de su pensamiento. Las dos más importantes son Rerum Novarum de León XIII y la Quadragésimo Anno de Pio XI. Las dos sentaron las bases de la doctrina social de la Iglesia. Después, otros papas fueron agregando ideas para responder a los cambios de cada época.

Con Rerum Novarum, que significa "Acerca de las cosas nuevas", la Iglesia empezó a ocuparse de los dilemas que traía el avance del capitalismo. La "cuestión social" pasó a ser una de sus preocupaciones principales. La encíclica no adhirió a la lucha de clases, pero criticó tanto al individualismo liberal como al colectivismo marxista. Esa doble crítica se parece mucho a lo que después Perón llamó la "Tercera Posición".

Fe y obras: la diferencia con la Reforma protestante que explica al Justicialismo

Para entender el nexo entre el arraigo peronista y la influencia católica hay que retomar una idea básica: para el cristianismo, la fe se demuestra con acciones. Es la búsqueda del bien, la verdad y la belleza. El cielo se gana con obras en la tierra a favor del bien común.

La Reforma protestante introducida por Martín Lutero que pregnó en Europa occidental cambió ese planteo: sostenía que alcanzaba con la fe y que las obras no eran lo que salvaba al hombre. Juan Calvino sumó la idea de la predestinación, según la cual Dios salva a algunos y no a todos. ¿Cómo saber quién se salva? En la tradición calvinista se difundió la idea de que la riqueza era una señal de haber sido elegido.

Por ende, si la fe salva y la riqueza muestra que uno está entre los elegidos, entonces las obras dejan de importar. Un empresario podría explotar a los trabajadores de su fábrica y, aun así, creer que tiene el cielo asegurado.

La Comunidad Organizada: del "yo" al "nosotros"

En La Comunidad Organizada, una de sus obras centrales, Perón explicó cómo entendía la relación entre la persona y la comunidad:"El tránsito del 'yo' al 'nosotros' no se opera mecánicamente, como un exterminio de individualidades, sino como una reafirmación de éstas en su función colectiva. El fenómeno, así, es ordenado y se sitúa en una evolución necesaria, que tiene más fisonomía de Edad que de Motín".

También advirtió que la justicia social y la libertad no pueden existir en una sociedad que les quita la autonomía a las personas:"Ni la justicia social ni la libertad, motores de nuestro tiempo, son comprensibles en una comunidad montada sobre seres insectificados, a menos que, a modo de dolorosa solución, el ideal se concentre en el mecanismo omnipotente del Estado. Nuestra comunidad, a la que debemos aspirar, es aquélla donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, en que exista una alegría de ser, fundada en la dignidad propia".

Y planteó que la pelea entre clases tenía que dar lugar a la cooperación:"La lucha de clases no puede ser considerada hoy en ese aspecto que ensombrece toda esperanza de fraternidad humana. [...] La llamada lucha de clases, como tal, se encuentra en trance de superación".

Qué piensa León XIV: la nueva "cuestión social"

El hilo que empezó con Rerum Novarum sigue hoy mismo en el Vaticano. En su primer encuentro con los cardenales, en mayo de 2025, León XIV explicó que eligió su nombre por León XIII, que "afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial". Allí, dijo que hoy la Iglesia ofrece su doctrina social "para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial", que traen "nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo".

"Dilexi te": la crítica a la "economía que mata"

En octubre de 2025, León XIV firmó Dilexi te, su primera exhortación apostólica, dedicada al amor hacia los pobres. Allí criticó la "dictadura de una economía que mata" y las "ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera". También rechazó la idea de que "la libertad de mercado" vaya a resolver la pobreza y afirmó que "la falta de equidad es raíz de los males sociales".

"Magnifica Humanitas": trabajo, bien común y sindicatos

Su primera encíclica, Magnifica Humanitas, fue firmada el 15 de mayo de 2026, en el 135° aniversario de Rerum Novarum. El texto ubica a la doctrina social en la era de la inteligencia artificial. Plantea que la tecnología no debe quedar concentrada en manos de unos pocos y que el criterio no puede ser "solo el lucro, sino la dignidad de cada persona y el bien de los pueblos". También advierte que la tecnología no debe llevar al desempleo "en nombre de la reducción de costes" y pide renovar las organizaciones sindicales.

Más de un siglo después, la pregunta de Rerum Novarum sigue abierta y conecta los hilos de ambos leones: cómo lograr que el progreso económico no se haga a costa de los trabajadores. Y en el Peronismo, recuperar el sentido del pilar perdido en la triada "nacional, popular y cristiano" mencionada entre las 20 verdades.