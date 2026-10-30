Cómo es la agenda del papa León XIV en su visita a la Argentina: día por día, así está programado

El papa León XIV visitará Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Se trata de la primera visita de un sumo pontífice desde 1987, cuando Juan Pablo II tuvo su gira por el país. En esta ocasión, el Santo Padre pasará por la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján con diferentes actividades.

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Día por día: así será la agenda del papa León XIV en Argentina

La agenda del Papa en el país combina celebraciones religiosas abiertas al público, reuniones con el Gobierno y con dirigentes de distintos sectores y, además, visitas a instituciones de sociales. El detalle por día es el siguiente:

Domingo 8 de noviembre

15:30: salida desde Montevideo hacia Buenos Aires.

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery y recibimiento oficial.

17:00: homenaje a San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, frente al monumento de Plaza San Martín.

17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50: reunión con el presidente Javier Milei.

18:30: encuentro en el Palacio Libertad con autoridades nacionales, integrantes de la sociedad civil y representantes diplomáticos.

Lunes 9 de noviembre

9:15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole (provincia de Buenos Aires), donde saludará a los trabajadores y a las personas asistidas.

11:30: misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

16:10: encuentro con representantes del mundo del trabajo (sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales) en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

en Puerto Madero. 17:30 : reunión con líderes de otras comunidades cristianas y de distintos credos en el Palacio San Martín.

cristianas y de distintos credos en el Palacio San Martín. Cierre del día: vísperas con los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana y cena con ellos.

Martes 10 de noviembre

7:30: salida del vuelo hacia Córdoba.

9:00: llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella.

10:00: gran misa multitudinaria, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

18:10: regreso a Buenos Aires, con llegada al Aeroparque.

20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles

Miércoles 11 de noviembre

8:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, en Devoto, donde estará con personas privadas de su libertad.

donde estará con personas privadas de su libertad. 10:00: misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Alrededor de las 13:30: ceremonia de despedida en Ezeiza.

Alrededor de las 14:00: salida del avión rumbo a Lima, donde continuará su gira.

Feriados y resto de la gira de León XIV

Para facilitar la participación, el Gobierno nacional dispuso feriados a través del decreto 1103/2026. El esquema depende de la jurisdicción: