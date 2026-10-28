Visita del papa León XIV a la Argentina: cómo quedan los feriados de noviembre 2026 y a quiénes alcanza

El papa León XIV visitará la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. En el marco de su gira por el país, el Gobierno declaró de "interés nacional" su visita y fijó un esquema de tres feriados con distinto alcance según la jurisdicción.
Cómo quedan los feriados por la visita del Papa
Los feriados fueron establecidos mediante el Decreto 1103/2026, bajo la idea de que las jornadas de actividades y desplazamientos de la comitiva requieren medidas especiales para que los movimientos laborales y comerciales no interfieran con los operativos de seguridad y logística. El cronograma de feriados por la visita del Papa es el siguiente:
- Lunes 9 de noviembre: feriado nacional.
- Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.
- Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.
¿A quiénes alcanza el feriado cada día?
El criterio se define por el lugar de trabajo y no por el domicilio. Una persona que vive en la Ciudad pero trabaja en el conurbano bonaerense queda comprendida por el feriado del miércoles 11. En el caso inverso, corresponde el del martes 10. Para facilitar la circulación entre las jurisdicciones con y sin feriado, el decreto estableció que se tendrá que garantizar el 75% de los servicios de transporte público.
Además, el partido bonaerense de Luján tiene un régimen particular para el martes 10: será un día no laborable para la administración pública y para el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Además, será es feriado optativo para la industria, el comercio y las demás actividades.
Cómo se paga el feriado si se trabaja
Según la Ley de Contrato de Trabajo, el pago dependerá de quiénes les toque trabajar:
- Si se descansa: los trabajadores cobrarán su sueldo habitual, que ya incluye el feriado.
- Si trabajan: los empleados convocados a trabajar en alguno de los feriados que correspondan a la jurisdicción de su sitio laboral deberán cobrar el doble, es decir, la remuneración de una jornada habitual y un recargo del 100%.
Qué otro feriado hay en noviembre: el calendario oficial
Además de los días por la visita papal, durante noviembre hay otro fin de semana largo de tres días:
- El lunes 23 de noviembre será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20. Lo que forma un fin de semana largo del sábado 21 al lunes 23.