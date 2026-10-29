Cuánto cuesta alojarse cerca de la Basílica de Luján por la visita del papa León XIV a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina generó una fuerte demanda de alojamientos en Luján, donde el Sumo Pontífice celebrará una misa el próximo miércoles 11 de noviembre, a las 10, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. A pocos días del evento, la disponibilidad de hospedajes comenzó a reducirse y los precios registraron importantes incrementos.

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Según datos de Booking Argentina, las búsquedas de alojamiento en Luján aumentaron un 1.803% interanual para las fechas de la visita papal. La expectativa por la llegada de miles de fieles impulsó la ocupación hotelera y elevó los valores de las propiedades ofrecidas para alquiler temporario, especialmente en las inmediaciones del santuario.

Ante este escenario, la Municipalidad de Luján convocó a propietarios particulares, centros de jubilados, sociedades de fomento y centros culturales para ampliar la oferta de hospedaje durante la visita.

Cuánto cuestan los alojamientos en Luján

Cuánto cuesta alojarse en un hotel de Luján durante la visita del Papa

Los hoteles ubicados cerca de la Basílica se encuentran entre los alojamientos más solicitados. Aunque varios establecimientos ya agotaron su disponibilidad, todavía existen alternativas en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con un relevamiento de Clarín, las habitaciones de hotel parten de los $300.000 por noche, aunque los precios varían según la ubicación, la capacidad y los servicios incluidos. Uno de los establecimientos consultados fue el Hotel Biarritz, ubicado en Lezica y Torrezuri 717, que informó las siguientes tarifas:

Habitación doble: $750.000.

Habitación triple: $1.050.000.

Habitación cuádruple: $1.200.000.

Por su parte, el Hotel City, situado en Lezica y Torrezuri 631, ofrecía distintas opciones:

Habitación matrimonial: $300.000 por noche.

Habitación cuádruple: $400.000 por noche.

Habitación quíntuple: $500.000 por noche.

Departamento para cuatro personas: $800.000 por noche.

Entre otros establecimientos mencionados como alternativas de hospedaje se encuentran Hotel Deseos de Luján, Hotel Venezia, Rodizio Campo Luján, Hotel Spice, Descanso del Molino de Luján, Cabañas Las Rinconadas y Cabañas Altos de Valle Verde. La disponibilidad y las tarifas pueden modificarse a medida que se acerca la fecha de la celebración.

Cuánto cuesta alquilar para ver al papa

Campings en Luján: la alternativa más económica para asistir a la misa

Para quienes buscan reducir los gastos de alojamiento, los campings aparecen como una de las opciones más accesibles y con mayor disponibilidad. Según el relevamiento, el precio para alojarse en un camping ronda los $50.000 por persona y por día, considerablemente por debajo de las tarifas de los hoteles.

Sin embargo, quienes viajen en vehículo deberán contemplar también el costo del estacionamiento, que varía según el tipo de transporte.

Tipo de vehículo Estacionamiento por día Auto $100.000 Camioneta $130.000 Colectivo $200.000 Motorhome $200.000

De esta manera, una persona que viaje en auto y opte por un camping deberá considerar tanto el costo individual del alojamiento como el estacionamiento, según las condiciones del establecimiento.

Alquileres temporarios cerca de la Basílica: precios de hasta USD 16.500

La mayor presión sobre los precios se registra en las propiedades ubicadas a pocos metros de la Basílica de Luján, donde la demanda se disparó después del anuncio de la visita del Papa. En el caso de las casas particulares cercanas al santuario, los valores relevados rondan los USD 3.500, aunque dependen de la propiedad y del período de contratación.

Por su parte, las publicaciones de alquileres temporarios en Airbnb muestran precios que van desde USD 4.800 hasta USD 16.500, según las características del alojamiento y la duración de la estadía. Uno de los ejemplos relevados corresponde a un departamento ubicado a unos 200 metros de la Basílica, que se ofrecía por USD 8.700 para una estadía de tres noches. Esto equivale a USD 2.900 por noche.

Sin embargo, la propiedad ya no tenía disponibilidad para las fechas de la visita papal. Su anfitriona explicó que las reservas se agotaron pocos días después de confirmarse el evento, tras recibir una cantidad inusual de consultas.

La escasez de propiedades disponibles en las inmediaciones del santuario convirtió a la ubicación en uno de los principales factores que explican los elevados precios.

Visita del papa León XIV: dónde buscar alojamiento disponible en Luján

Frente al fuerte incremento de la demanda, la Municipalidad de Luján habilitó un portal para reunir información sobre hoteles, casas particulares, campings y estacionamientos disponibles durante la visita del Sumo Pontífice. La iniciativa busca ampliar las alternativas de hospedaje y facilitar la organización de los peregrinos que viajarán a la ciudad para participar de la misa del miércoles 11 de noviembre.