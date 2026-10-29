Trump confirma contactos con Irán pero descarta retomar las negociaciones de paz

El conflicto en Medio Oriente atraviesa una nueva etapa de tensión ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar nuevos ataques militares contra Irán. La posibilidad de una nueva ofensiva se produce en un contexto de estancamiento de las negociaciones diplomáticas y de crecientes preparativos militares por parte de Washington e Israel. Mientras Estados Unidos sostiene que busca impedir que Teherán desarrolle armas nucleares, el Gobierno iraní responsabiliza a la administración estadounidense por las dificultades para alcanzar un acuerdo. Aunque Trump mantiene abierta la posibilidad de una salida diplomática, sus declaraciones incrementan la incertidumbre sobre la evolución del conflicto y el riesgo de una nueva escalada regional.