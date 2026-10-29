Donald Trump confirmó que JD Vance se comunicó por carta con un alto funcionario iraní, pero negó haberle encargado el reinicio de las conversaciones de paz. Según el mandatario, el contacto estuvo vinculado con el envío de suministros médicos. Sus declaraciones llegan después de que calificara de «pérdida de tiempo» el alto el fuego acordado en junio y advirtiera sobre la posibilidad de reanudar los ataques a gran escala contra Irán. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Trump confirma contactos con Irán pero descarta retomar las negociaciones de paz
El presidente de Estados Unidos aseguró que la carta enviada por su vicepresidente, JD Vance, tenía fines humanitarios. The Wall Street Journal había informado que buscaba reabrir el diálogo con Teherán.
Hace 10 minutos
Nuevos ataques a la Franja de Gaza mientras EE.UU. no descarta bombardear Irán
Washington asegura que Irán planea intensificar sus ataques contra funcionarios estadounidenses a Medio Oriente y el resto del mundo. A pesar del alto el fuego, Israel bombardeó Gaza otra vez.
Mientras continúa el conflicto en Medio Oriente, el petróleo Brent volvió a subir un 3,3% y se ubicó en 117 dólares por barril durante el viernes por la tarde; siendo la cotización del crudo más alta desde abril pasado. Los ataques entre hutíes y Arabia Saudí se recrudecen y eso complica más la situación. En medio de esto, la amenaza de Estados Unidos sobre bombardear Irán toma más fuerza. Desde Inteligencia aseguran que Irán "intensificó sustancialmente" su plan de atacar a funcionarios estadounidenses.
Hace 12 minutos
Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente
Las últimas noticias de hoy, lunes 26 de octubre, del conflicto en Medio Oriente.
El conflicto en Medio Oriente atraviesa una nueva etapa de tensión ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar nuevos ataques militares contra Irán. La posibilidad de una nueva ofensiva se produce en un contexto de estancamiento de las negociaciones diplomáticas y de crecientes preparativos militares por parte de Washington e Israel. Mientras Estados Unidos sostiene que busca impedir que Teherán desarrolle armas nucleares, el Gobierno iraní responsabiliza a la administración estadounidense por las dificultades para alcanzar un acuerdo. Aunque Trump mantiene abierta la posibilidad de una salida diplomática, sus declaraciones incrementan la incertidumbre sobre la evolución del conflicto y el riesgo de una nueva escalada regional.
Hace 13 minutos
Con más del 85% escrutado, ni Netanyahu ni Eisenkot consiguen la mayoría
Tanto el oficialismo como la oposición se quedaron cortos y no llegarán a los 61 escaños necesarios para tener la mayoría en la Knesset. Una vez finalizado el conteo, quedará por verse si algún bloque consigue acordar con un espacio minoritario.
Estados Unidos informó al Congreso que el costo de la guerra con Irán supera los US$ 47.100 millones, desde que lanzó junto a Israel una ofensiva contra el país el 28 de febrero. Según el documento del Mando Central estadounidense, más de US$ 29.000 millones corresponden al reemplazo de municiones. Irán sostiene que las cifras difundidas por Washington son incompletas. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.