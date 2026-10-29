Jueves 29 de Octubre del 2026 Jue 29 Oct
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 29 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 16 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 29 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

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Este jueves, 29 de octubre, el dólar Blue se actualiza en el mercado informal con un precio de compra de $1545 y un precio de venta de $1565, mientras que registra una variación de -0,63%.
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