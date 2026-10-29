Milei negocia para suspender las PASO y espera la llegada del Papa 

El Gobierno de Javier Milei transita una agenda marcada por las negociaciones legislativas y los preparativos para la visita del papa León XIV, prevista para el 8 de noviembre. Paralelamente, persiste la tensión con Brasil a raíz de que organismos argentinos colaboraron en la salida de Flávio Bolsonaro del país vecino y su traslado a Estados Unidos. A su vez, la Casa Rosada busca acuerdos con la UCR para suspender las PASO, mientras el Ministerio de Justicia prepara una serie de proyectos de reforma judicial. Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.

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