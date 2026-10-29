El Gobierno de Javier Milei transita una agenda marcada por las negociaciones legislativas y los preparativos para la visita del papa León XIV, prevista para el 8 de noviembre. Paralelamente, persiste la tensión con Brasil a raíz de que organismos argentinos colaboraron en la salida de Flávio Bolsonaro del país vecino y su traslado a Estados Unidos. A su vez, la Casa Rosada busca acuerdos con la UCR para suspender las PASO, mientras el Ministerio de Justicia prepara una serie de proyectos de reforma judicial. Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.
Milei negocia para suspender las PASO y espera la llegada del Papa
En medio de la tensión con Brasil por la huida de Flavio Bolsonaro a EE.UU., la Casa Rosada negocia la agenda legislativa y espera la llegada de León XIV.
Hace 16 minutos
Jubilados: el Gobierno confirmó otro bono de $70.000 y sigue la pérdida a la inflación
El Gobierno oficializó el refuerzo para noviembre, que mantiene el mismo tope desde marzo de 2024. Aunque la ayuda continúa vigente, la inflación acumulada redujo considerablemente su poder de compra y profundizó el deterioro de los ingresos previsionales.
Hace 29 minutos
Por el faltante de bonos en dólares, el Tesoro renovó los vencimientos de deuda
Economía consiguió refinanciar el 106,99% de los vencimientos de octubre y absorbió pesos del mercado. La emisión del bono AO29 en dólares sigue frenada.
El Ministerio de Economía adjudicó $11,56 billones en la segunda licitación de octubre y logró un rollover del 106,99% frente a vencimientos por $10,9 billones. El Gobierno volvió a evitar la emisión de títulos en dólares y absorbió $660.000 millones del mercado.
Hace 29 minutos
Jonatan Viale destrozó a Milei en vivo por TN: "El discurso fue un..."
Jonatan Viale destrozó a Javier Milei luego del discurso brindado en la Fundación Faro.
Javier Milei en su discurso de la Fundación Faro.
Jonatan Viale realizó un durísimo análisis este miércoles por la noche en TN sobre las declaraciones de Javier Milei en la cena de la Fundación Faro, donde el Presidente apuntó contra periodistas y afirmó que “los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”. El periodista calificó el discurso como un “espanto”, advirtió sobre el peligro de ese tipo de expresiones y reclamó que el mandatario reconozca su error.
Hace 30 minutos
Semana sin tregua: el desmarque de Bullrich y sus votos clave
La senadora endurece su perfil con críticas al silencio oficial sobre Lula y marca la cancha con autonomía. La apuesta de diferenciarse en las formas sin romper, confiada en que la Casa Rosada está atada a su caudal político.
Hasta ahora, las distancias se concentraron en ejes clave para el republicanismo, el círculo rojo: corrupción, microeconomía y libertad de expresión.
Ya sin dar respiro, el bullrichismo volvió a marcar distancia con la gestión libertaria y completó la semana de provocaciones sin tregua. Esta vez, la observación pasó por la necesidad de reconocer el resultado de las elecciones en Brasil que, tres días después, no motivó ningún tipo de comentario de la Casa Rosada. La filosofía es clara: defender lo que consideran correcto y señalar lo equivocado. La convicción es igual de clara: el Gobierno no puede prescindir de ellos y sus votos.