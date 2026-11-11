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León XIV en Argentina

Las mejores fotos de la visita del papa León XIV a Argentina

En la tarde del miércoles, el avión de Aerolíneas Argentinas que traslada al Sumo Pontífice partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Perú.

11 de noviembre, 2026 | 16.15
Las mejores fotos de la visita del papa León XIV a Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina concluyó este miércoles, después de misas multitudinarias en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires. Además, el Sumo Pontífice encabezó actividades que quedarán en el recuerdo colectivo de todos los argentinos, como la visita al Cottolengo Don Orione y el encuentro con jóvenes en el que participó en el Monumento de los Españoles.

Las mejores fotos de la visita de León XIV a la Argentina

En su primer día en Argentina, León XIV homenajeó a José de San Martín. Foto: Kaloian Santos Cabrera

En su primer día en Argentina, León XIV homenajeó a José de San Martín. Foto: Kaloian Santos Cabrera

En su primer día en Argentina, León XIV homenajeó a José de San Martín. Foto: Kaloian Santos Cabrera

En su primer día en Argentina, León XIV homenajeó a José de San Martín. Foto: Kaloian Santos Cabrera

En su primer día en Argentina, León XIV homenajeó a José de San Martín. Foto: Kaloian Santos Cabrera

El lunes, el Papa visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole. Foto: Kaloian Santos Cabrera

El lunes, el Papa visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole. Foto: Kaloian Santos Cabrera

El lunes, el Papa visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole. Foto: Kaloian Santos Cabrera

El lunes, el Papa visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole. Foto: Kaloian Santos Cabrera

El lunes, el Papa visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole. Foto: Kaloian Santos Cabrera

A horas de su última misa en Argentina, fieles hicieron una vigilia por León XIV en Luján. Foto: Kaloian Santos Cabrera

A horas de su última misa en Argentina, fieles hicieron una vigilia por León XIV en Luján. Foto: Kaloian Santos Cabrera

A horas de su última misa en Argentina, fieles hicieron una vigilia por León XIV en Luján. Foto: Kaloian Santos Cabrera

A horas de su última misa en Argentina, fieles hicieron una vigilia por León XIV en Luján. Foto: Kaloian Santos Cabrera

A horas de su última misa en Argentina, fieles hicieron una vigilia por León XIV en Luján. Foto: Kaloian Santos Cabrera

En Luján, el papa León XIV habló ante millones de fieles. Foto: Kaloian Santos Cabrera

En Luján, el papa León XIV habló ante millones de fieles. Foto: Kaloian Santos Cabrera

En Luján, el papa León XIV habló ante millones de fieles. Foto: Kaloian Santos Cabrera

En Luján, el papa León XIV habló ante millones de fieles. Foto: Kaloian Santos Cabrera

En Luján, el papa León XIV habló ante millones de fieles. Foto: Kaloian Santos Cabrera

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