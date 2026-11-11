Más de tres millones y medio de fieles fueron testigos de la histórica misa que encabezó el papa León XIV frente a la Basílica de Luján. El tramo final del oficio religioso estuvo marcado por una visible conmoción del Santo Padre: ante la multitud que desbordaba la plaza y las calles aledañas al templo católico, el Papa debió secarse rápidamente las lágrimas para poder continuar con la bendición final. "¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!”, expresó conmovido.

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Tras visitar a internos en la cárcel de Devoto durante la mañana de miércoles, León presidió la eucaristía ante una multitud y pidió reconciliación, unidad y solidaridad entre los argentinos. Millones de personas se acercaron para vivir una jornada histórica y formar parte de la última gran celebración litúrgica del Sumo Pontífice en la Argentina antes de continuar su gira sudamericana por Perú.

Durante cuatro días, millones protagonizaron una masiva demostración de fe, emoción y convivencia, en medio de la crisis social que padece el pueblo. Sus palabras reflejaron el amor que le dio la tierra del papa Francisco. “Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible: a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios, así como a las numerosas personas, familias y comunidades que participaron en cada uno de los encuentros o que los siguieron a través de los medios de comunicación", vociferó el Papa con emoción.

En el discurso que pronunció para finalizar esta segunda etapa de su viaje apostólico, el Sumo Pontífice pidió “generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, y señaló: “Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. Argentina, levántate y camina”.

Acompañado por los obispos que se encontraban con él en el escenario, León XIV sonrió al público y observó cómo todos coreaban su nombre. Entre aplausos, el Papa volvió a agradecer y aseguró que se sintió “como en casa”. “¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, expresó.

La emoción del papa León durante su estadía en la Argentina

León XIV se mostró visiblemente emocionado y conmovido a lo largo de sus distintas actividades en el país. Durante la mañana del lunes 9 de noviembre, el Sumo Pontífice protagonizó un encuentro en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde escuchó el testimonio directo de sus residentes. Entre ellos, el de Marta Griselda Torres, una mujer con parálisis cerebral cuyo relato hizo emocionar al Papa.

Marta le leyó una carta personal a León, quien la escuchó atentamente, y le hizo entrega de un libro escrito por ella misma, relatando su historia de vida.

Mientras que el martes por la noche, una multitud participó de su encuentro con los jóvenes en Palermo. La jornada en el Monumento de los Españoles, que el propio Pontífice había pedido especialmente para reunirse con las nuevas generaciones argentinas, terminó con cánticos y fuegos artificiales.

Uno de los momentos más emotivos llegó sobre el final, cuando comenzó a sonar la canción "Alma Misionera". Los jóvenes la cantaron junto al Pontífice, que también se sumó a la interpretación acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Este miércoles por la mañana y antes de la última misa en Luján, el Papa se encontró con reclusos de la cárcel de Devoto, donde escuchó historias atravesadas por las adicciones, el alejamiento de las familias y la búsqueda de una nueva oportunidad. Uno de los protagonistas fue Cristian, de 29 años, quien relató su acercamiento a la fe y, al terminar, se acercó a abrazarlo.Durante la noche del martes,