Qué pasó con la cárcel de Devoto, lugar que el papa León XIV visita en su viaje por la Argentina (Foto: Instagram/@gui10road)

A comienzos de octubre, el Gobierno nacional anunció el cierre de la cárcel de Devoto y comenzó el traslado de los internos que residían en el penal que en 2027 cumpliría 100 años. El sitio será visitado por el papa León XIV este miércoles 11 de noviembre, como parte de las actividades de su gira por Argentina.

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El sumo pontífice llegará al penal el miércoles 11 de noviembre, alrededor de las 8 hs, en la primera actividad de su última jornada en el país. Después viajará a Luján para encabezar la misa de despedida.

Qué pasó en la cárcel de Devoto

El Gobierno comenzó en el fin de semana del 11 y 12 de octubre a trasladar los detenidos de Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. El domingo se trasladaron 326 personas y el lunes otras 280, lo que sumó más de 600 internos en dos jornadas. Según detalló la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, del operativo participaron las cinco fuerzas federales, con convoyes diferenciados y un comando unificado.

Los internos fueron trasladados a Marcos Paz

El plan contemplaba mover de manera progresiva a unos 1.500 detenidos. Hoy el traslado ya alcanzó a más de 1.400 personas, más del 93% de la población que alojaba el complejo.

Los internos fueron derivados al nuevo Centro Penitenciario N°8, que según la ministra tiene 60 hectáreas construidas, grandes módulos, hospital, servicio odontológico de primera línea y un sistema de cocina y distribución de alimentos. Ante los reclamos por la continuidad educativa, Monteoliva aseguró que el Servicio Penitenciario Federal tiene convenios con 16 universidades y que nadie verá interrumpidos sus estudios.

Cuántos presos recibirán al Papa

Según explicó la ministra, solo un grupo reducido permanecerá en Devoto para el encuentro con el papa León XIV: entre 60 y 80 internos, menos del 5% de quienes estaban alojados. Los internos fueron específicamente seleccionados. "Se envió la historia de vida de dos o tres que recibirán una devolución personal”, explicó en la previa a la visita del Papa.

Monteoliva aclaró además que los traslados se suspenderán durante la visita papal y se retomarán cuando el Pontífice se retire. La meta del Gobierno es terminar el año con Devoto trasladado y cerrado.

¿Por qué se cierra Devoto?

El convenio entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires para cerrar el penal se firmó en 2018, pero recién ahora se concreta. La ministra de Seguridad calificó como una cuestión de sentido común: la infraestructura, que está por cumplir 100 años, es compleja y “no admite más parches”.

La cárcel de Devoto cerrará definitivamente (Foto: Instagram/@gui10road)

“Lo que tantas veces pensamos que era imposible, finalmente está ocurriendo”, había celebrado al anunciar el operativo. Según Monteoliva, el cierre no solo da respuesta al barrio y a la ciudad, sino también a la población penitenciaria. Destacó la coordinación entre el Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal y el Gobierno porteño, y habló de “meses de planificación y práctica”.